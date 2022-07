„Nicht mehr attraktiv“: Schwangere Katharina Eisenblut versteckt sich hinter der Kamera

Katharina Eisenblut meldet sich nur noch selten im Netz © Instagram/Katharina Eisenblut

Katharina Eisenblut hat sich länger nicht mehr blicken lassen – nun klärt die Castingshow-Teilnehmerin ihre Fans ehrlich auf: „Ich fühle mich nicht mehr wohl“.

Saarbrücken – Katharina Eisenblut (28) findet via Instagram ehrliche Worte. Das DSDS-Sternchen erwartet derzeit ihr erstes Kind und befindet sich in den letzten Zügen der Schwangerschaft. Für ihre Fans gab es allerdings zuletzt wenig Feedback, denn Katharina ließ sich kaum noch auf Social Media blicken. Das TV-Gesicht zog sich kürzlich immer mehr zurück. Dies habe mehrere Gründe, erklärt die Musikerin nun in ihrer Instagram-Story. Ungeschminkt und etwas schwerfällig atmend richtet die werdende Mutter das Wort an ihre über 160.000 Follower auf der Plattform.

Katharina Eisenblut fühlt sich immer unwohler in ihrer Haut

Die Schwangerschaft nagt sichtlich an den Kräften der 28-Jährigen - sie musste sich zurückziehen. Nicht nur machen Katharina Senkwehen und ein geschwächtes Immunsystem zu schaffen, sondern die Musikerin kämpft außerdem mit Unsicherheiten. Die hübsche Brünette fühle sich nicht mehr wohl – ja sogar nicht mehr attraktiv, erklärt der Castingshow-Star via Instagram. Katharina leidet in den letzten Zügen der Schwangerschaft unter Wassereinlagerungen und mag sich selbst nicht mal mehr anschauen.

Obwohl sie weiß, dass es bald ein Ende hat, leidet die Schönheit unter dem Unbehagen. Ein abklingender Herpes hat der Situation zudem nicht geholfen. Das TV-Gesicht fühle sich einfach nicht mehr wohl, sich vor der Kamera zu zeigen. Daher verstecke sich Eisenblut derzeit lieber ein bisschen, fügt sie schmunzelnd hinzu.

Dass sich die werdende Mutter nicht mehr attraktiv fühle, habe aber nichts mit ihrem Gewicht zu tun. Es gehe hierbei mehr ums allgemeine Wohlbefinden, erklärt die 28-Jährige, sie fühle sich außerdem zunehmend erschöpft. Bald wolle Katharina, so pflichtet sie bei, aber für ihre Fans wieder präsenter sein.

Nun rückt aber erstmal der Geburtstermin in greifbare Nähe und es könnte jeden Moment soweit sein und ihr kleiner Emilio könnte sich entscheiden, nun bereit für die große, weite Welt zu sein. Ein Gedanke, der der werdenden Mama riesen Respekt und Angst bereiten, teilt die Ex-DSDS-Kandidatin mit ihren Fans.