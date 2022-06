„Schluss mit lustig“: Katja Burkard erklärt ihren Wutausbruch über Deutsche Bahn

Von: Jonas Erbas

Kürzlich wütete Katja Burkard, weil sie als Passagierin der Deutschen Bahn mit immensen Verspätungen zu kämpfen hatte. Nun erklärt die „Punkt 12“-Moderatorin ihren Wutausbruch. Für die Mitarbeiter des Unternehmens hat die 57-Jährige allerdings positive Worte übrig.

Köln - Jüngst sorgte RTL-Moderatorin Katja Burkard (alle News über Katja Burkard) für Schlagzeilen, als sie mit der Deutschen Bahn für einen Dreh von Köln nach Baden-Baden reiste. Der Trip verlief allerdings wenig erfreulich: Mehrere Stunden Verspätung durchgekreuzten die Pläne der 57-Jährigen, die wutentbrannt gegen das Mobilitätsunternehmen polterte – und zu ihrem Wutanfall nun Stellung bezog.

Katja Burkhard schimpft gegen die Deutsche Bahn – jetzt rechtfertigt RTL-Moderatorin ihre Aussagen

„Wie ein Unternehmen so beschissen sein kann“, schimpfte Katja Burkard in ihrem Instagram-Story kürzlich auf die Deutsche Bahn, nachdem ihr bei Hin- und Rückfahrt insgesamt fünf Stunden Verspätung die Laune ordentlich verhagelten. Dabei hatte sich die RTL-Ikone auf den Dreh in ihrer Heimatstadt Baden-Baden eigentlich sehr gefreut.

„Sch…. sagt man nicht! Aber wenn man an zwei Tagen fünf Stunden verliert und zwei Wochenenden davor 200 Euro Taxi zahlen muss, weil die Bahn zum Flughafen ausfällt, dann ist auch mal Schluss mit lustig“, rechtfertigte die Moderatorin bei rtl.de nun ihre emotionalen Ausbruch und ging mit der Deutschen Bahn erneut hart ins Gericht: „Auf die Bahn ist kein Verlass! Wenn man diesen Eindruck von einem Unternehmen hat, dann läuft da was falsch! Und dann sollte man sich dringend was einfallen lassen.“

Katja Burkard kritisiert Bahn, lobt aber Mitarbeiter – „Sehr nett und hilfsbereit“

Sie sei „keine Transport- oder Wirtschaftsexpertin“ und habe deshalb zwar keine konkrete Vorstellung, wie Die Bahn ihren Service verbessern könne, doch Katja Burkard hatte dafür lobende Worte für die Mitarbeiter des Unternehmens: „Und ich möchte betonen, dass die Menschen, die in den Zügen arbeiten, sehr nett und hilfsbereit sind. Sie können nichts für das Chaos.“

Wenn sie nicht gerade in der Bahn feststeckt, begeistert die 57-Jährige bei RTL mit tollen Looks: Jüngst klagte Katja Burkard bei „Punkt 12“ allerdings über ein „Geh-Handicap“, das ihr die Ausstatter verpasst hatten. Verwendete Quellen: rtl.de, instagram.com/katja_burkard_official