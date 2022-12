„Ton in Ton mit dem Sofa“: Katja Burkard verzaubert ihre Fans im Lederlook

Wo hört Katja Burkard auf und wo fängt das Sofa an? © Instagram/Katja Burkard

Mit diesem Outfit sorgt RTL-Moderatorin Katja Burkard auf Instagram für Aufsehen. Ihre stilsichere Kombination aus Bluse und Rock findet großen Anklang.

Katja Burkard (57) weiß, wie sie an trüben Wintertagen für gute Laune sorgen kann! Die RTL-Moderatorin führt seit vielen Jahren durch das Mittagsjournal „Punkt 12“. Dort beeindruckt sie ihre Fans nicht nur mit hochinteressanten Reportagen, sondern auch mit ihren Outfits. Diese reichen von schick und seriös bis hin zu ausgefallen. Die Blondine experimentiert gerne mit ihrem Look, ohne über die Stränge zu schlagen. Tag für Tag sind ihre Outfits ein echter Hingucker auf dem Bildschirm. Nun begeistert Katja ihre Instagram-Follower mit einer aufregenden Klamotten-Kombination.

Auf dem geposteten Foto räkelt sich die ehemalige „The Masked Singer“-Teilnehmerin auf einer brauen Leder-Couch und lächelt in die Kamera. Ins Auge sticht dabei sofort ihr Outfit: Katja trägt eine figurbetonte Bluse, die in einem hoch taillierten Lederrock steckt. Sowohl das Oberteil als auch der Rock sind im gleichen Braunton wie das Sofa gehalten. Den tollen Schnappschuss kommentierte das TV-Gesicht mit folgenden Worten: „Ton in Ton mit dem Sofa freue ich mich schon seeeehr aufs Wochenende… Ihr auch?“

Katja Burkard: Fans sind hin und weg von ihrem Look

Die Fans ließen es sich nicht nehmen, zahlreiche Kommentare unter dem Post zu hinterlassen. „Eine Einheit mit dem Sofa eingehen, neu definiert“, scherzte ein Follower, „Sehr schön!“ Ein weiterer fragte mit einem Augenzwinkern nach: „Ist der Rock aus dem gleichen Leder wie das Sofa?“ Die Moderatorin ließ sich auf den Scherz ein und erwiderte: „Ja, war noch übrig!“

Neben diesen humorvollen Beiträgen fanden sich haufenweise positive Kommentare. „Du siehst toll aus und bist eine schöne Frau“, schwärmte ein User. Ein weiterer schrieb: „Mega schön das Bild mit dir und dem Sofa.“ Mit Bezug auf Katjas Outfit hinterließen die Fans Lob wie „Wooooow traumhaft“, „Super Farbe“, Mega schickes Outfit“ und „Du siehst klasse aus“. Nur einen kleinen Kritikpunkt gab es: Katjas Outfit war nur bis zu den Knien sichtbar. „Da würden mich jetzt noch die Schuhe interessieren“, merkte ein neugieriger Follower an. Dann eben beim nächsten Look…