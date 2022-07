„Da passt du doch gar nicht hin“: Katja Burkard lacht über Oliver Pochers Urlaub auf Sylt

Von: Julia Hanigk

Katja Burkard und Oliver Pocher scherzen auf Instagram. © Screenshots Instagram/katja_burkard_official

Oliver Pocher war bei „Punkt 12“ mit Katja Burkard zu Gast. Hinter den Kulissen scherzten die beiden und hielten das auf Instagram fest. Der Comedian sprach auch über seinen Sylt-Aufenthalt.

Köln - „Punkt 12“-Moderatorin Katja Burkard (57) begrüßte in ihrer Sendung am 5. Juli Comedian Oliver Pocher (44; alles über Leben und Karriere). Der war an diesem Tag auch Teil der Show „König der Kindsköpfe“, die er sogar gewann. Vor der Ausstrahlung der RTL-Sendung scherzten die beiden Medienprofis auf Instagram, was Burkard in ihrer Story teilte.

Oliver Pocher zu Besuch bei Katja Burkard bei „Punkt 12“

Thema war unter anderem Oliver Pochers letzter Urlaub. „Du warst im Urlaub, wo denn?“, fragte die Moderatorin Pocher neugierig. Der antwortete: „Na selbstverständlich, ich war auf Sylt.“

Ein Reiseziel, das für Katja Burkard offenbar überraschend als Antwort kam. Sie fragte verdutzt nach: „Du auf Sylt?“ und klärte auch gleich weiter auf, wieso sie der Urlaubsort verwundert: „Da passt du doch gar nicht hin!“, findet Katja Burkard amüsiert.

Oliver Pocher antwortete auf diesen kleinen Gag auf seine typische Pocher-Art und sagte sarkastisch: „Ne, ich habe meine Steuererklärung bei Christian Lindner abgegeben und deshalb bin ich jetzt wieder zurück.“ Die Moderatorin brachte er damit zum Lachen. Weiter scherzten die beiden, dass der Comedian nicht auf die Hochzeit des FDP-Politikers eingeladen sei. „Ich bin da wie die Grünen, ich bin nicht eingeladen“, ließ Pocher noch einen Seitenhieb los.

Auf Instagram teilt Pocher oftmals auch seine Meinung zu den Geschehnissen im Netz. Kürzlich schoss er gegen Anne Wünsche und Lavinia Wollnys Freund, die beide ihre Kinder im Netz zeigen. „Können es nicht kapieren“, kommentierte Oliver Pocher. Verwendete Quellen: instagram.com/katja_burkard_official