„Fühle mich wie Mariah Carey“: Katja Burkard muss am Set von Punkt 12 in Bluse eingenäht werden

Von: Alica Plate

Katja Burkhard muss in ihre Bluse eingenäht werden © Screenshot/Instagram/katja_burkard_official

Katja Burkard gibt auf Instagram immer wieder einen Einblick in ihren Job als Moderatorin. Dabei enthüllte sie kürzlich einen wahren Fun Fact. Damit ihre Bluse nicht spannt, wird sie kurzerhand in diese eingenäht werden.

Köln - Für das RTL-Format „Punkt 12“ steht Katja Burkard bereits seit über zwanzig Jahren vor der Kamera. Dabei erlebte die hübsche Moderatorin kürzlich einen wahren Starmoment. Denn damit die Bluse auch im Bereich des Dekolletés nichts durchblitzen lässt, wurde die 56-Jährige am Set kurzerhand eingenäht.

Katja Burkard zeigt Einblicke in ihren Alltag

Katja Burkard ist nicht nur regelmäßig im TV zu sehen, sondern nimmt ihre Fans auch auf Instagram täglich mit. Dabei zeigt sie unter anderem auch immer wieder Einblicke in ihren Job und enthüllt spannende Details aus dem RTL-Studio, welche die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen nicht zu sehen bekommen.

Dabei enthüllte sie kürzlich ihren Trick 17: Denn damit man auch von der Seite nicht durch die Bluse der 56-Jährigen schauen kann, habe ihre Stylistin sie kürzlich kurzerhand in ihrem Outfit eingenäht. Ein lustiger Fakt, der jedoch Katja regelmäßig um den Verstand zu bringen scheint - denn ihrer Meinung nach, sollten die Designer einfach einen Druckknopf anbringen, um genau das zu vermeiden.

„Ich fühle mich heute wie Mariah Carey. Ich werde auch in die Bluse eingenäht“ informiert Katja Burkard ihre Follower. Doch dass diese Aktion überhaupt nötig ist, scheint die 56-Jährige mächtig aufzuregen: „Wahnsinn, oder? Mich regt das ja echt auf. An alle Blusenhersteller dieser Welt: Warum macht man da nicht noch einen Druckknopf hin? Das geht doch! Wenn das hier dann immer so aufspringt...“, macht die hübsche Blondine anschließend ihrem Ärger Luft.

Ob die Modemacher diesen Hilferuf verstehen und Katjas Idee umsetzen werden? Wir sind gespannt. Kürzlich hatte die Moderatorin jedoch noch andere Sorgen. Denn Katja Burkard wurde ihr Fahrrad geklaut. Verwendete Quellen: Instagram.com/ katja_burkard_official