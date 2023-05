Katja Krasavice verrät: Dieter Bohlen liest alle Kommentare über sich und regt sich furchtbar auf

Von: Elena Rothammer

Teilen

Der Zoff zwischen den Juroren Dieter Bohlen und Katja Krasavice überschattete die diesjährige DSDS-Staffel. Jetzt tritt die Rapperin nach und zieht erneut über den Poptitan her.

Berlin – Nachdem sich Dieter Bohlen (69) bei DSDS sexistisch gegenüber einer Kandidatin geäußert hatte, eskalierte der Streit zwischen ihm und seiner Co-Jurorin Katja Krasavice (26). Die Musikerin veröffentlichte sogar einen Diss-Track gegen den Modern-Talking-Star und schießt in ihrem neuen Musikvideo zu ihrem Track „Frauen“ gegen ihn. Jetzt sprach Katja Krasavice erneut über die Fehde mit Bohlen und verriet, dass er nur schlecht mit Kritik umgehen kann.

Schon vor einem Jahr hatte die selbst ernannte „Boss Bitch“ mit Bohlen und Pietro Lombardi (30) einen Song aufgenommen. Damals habe sie ihn für „höflich und nett“ gehalten, berichtete die Künstlerin gegenüber Bild. Erst bei DSDS, wo Katja Krasavice unter anderem mit ihren freizügigen Outfits polarisierte, habe die Fassade dann gebröckelt: „Sein wahres Gesicht kam zum Vorschein. Er dachte sich bestimmt ‚die Barbie mit den langen Nägeln, die macht das alles mit‘. Jetzt gibt es mit meinem neuen Song die Antwort.“

Bisher hat Bohlen nicht öffentlich auf Katjas Krasavices Provokationen reagiert. Ob es je dazu kommt, ist der „Boss Bitch“-Interpretin auch egal. Immerhin glaubt sie zu wissen, ihn auf jeden Fall mit ihrer Kritik zu treffen. „Ich weiß, er sieht es. Er liest alle Kommentare, regt sich den ganzen Tag auf. Das ist nicht gut für ihn. Er tut nach außen cool, aber ich weiß, wie es in seinem Inneren wirklich aussieht“, behauptete sie.

Katja Krasavices Vater musste wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis

Heute könnte es bei ihr in Sachen Karriere kaum besser laufen, doch hinter Katja Krasavice liegt ein bewegtes Leben. Ein Schicksalsschlag, den sie in ihrer Autobiografie „Die Bitch Bibel“ aufarbeitet, war die Verhaftung ihres Vaters, der 2008 wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis musste. Damals, als sie selbst noch ein Kind war, wurde dieser mehrmals gegenüber einiger ihrer Freundinnen in seiner Werkstatt übergriffig. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder, und ich konnte nichts dagegen tun. Tatsächlich hätte ich mich am liebsten übergeben“, erinnert sich Katja in ihrem Buch an die Gerichtsverhandlung, bei der auch sie aussagen musste.