Katja Krasavice fast gestorben: Siebenstündige Not-OP rettete ihr Leben

Katja Krasavice hat in ihrem Podcast offen über ihre Schönheitsoperationen gesprochen. Eine davon hätte die Musikerin beinahe das Leben gekostet.

„Die Wahrheit über meine OPs – bei einer wäre ich fast gestorben”, heißt die am 27. März veröffentlichte Folge von Katja Krasavices (26) Podcast „Queen of Bitches”. Der Titel ist Programm: Wie die Sängerin und Rapperin laut „ok-magazin.de” erzählt, sei die Vergrößerung ihrer Brüste „unnormal gefährlich“ gewesen, da der Brustmuskel angeschnitten wurde.

Katja Krasavice plant viertes Album

Dadurch habe der ursprünglich für eine Stunde angesetzte Eingriff sieben Stunden gedauert. „Meine Mum dachte, dass ich das nicht überlebe”, erinnert sich Krasavice.

Und es war nicht das erste Mal, dass sich die Familie sorgen musste: Auch ihr Brazilizan Butt Lift, eine Gesäßvergrößerung sei „gefährlich“ gewesen, erzählte Krasavice vergangenes Jahr dem YouTuber Leeroy Matata. Zudem sei bei ihrer Nasen-OP unsauber gearbeitet worden.

Trotz der negativen Erfahrungen bezeichnet sich Katja Krasavice weiter als Verfechterin von plastischer Chirurgie. Sie achte aber darauf, sich nur noch bei professionellen Ärztinnen und Ärzten unters Messer zu legen.



Neben ihren Beauty-Eingriffen thematisiert Krasavice in „Queen of Bitches” auch ihre musikalischen Projekte. Bisher hat die 26-Jährige drei Studioalben veröffentlicht: „Boss Bitch” (2020), „Eure Mami” (2021) und „Pussy Power” (2022). Im September 2023 soll das Werk „Ein Herz für Bitches” erscheinen. Einen Vorgeschmack darauf liefert die Single „Frauen“ (2023).

