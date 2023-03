Katja Krasavice gesteht schlimme Schmerzen bei Beauty-Op: „Dachte, ich werde geschlachtet“

Rapperin Katja Krasavice hat eine Nasen-OP hinter sich. Doch dabei lief einiges schief.

Katja Krasavice (26) hat bereits einige Schönheits-OPs hinter sich – nun spricht sie über die Schmerzen bei ihrer Nasen-OP. Seit Januar ist die 26-Jährige fester Teil der „Deutschland sucht den Superstar“-Jury. Sie sitzt an der Seite von Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30) und Leony (25). Die Rapperin Katja Krasavice sticht durch ihre bunten Haare und den sexy Look hervor. Doch ihr Aussehen hat die 26-Jährige bereits stark durch Beauty-OPs verändert.

In ihrem Podcast „Queen of Bitches“ erinnert sich Katja Krasavice an ihre erste OP, der sie sich mit 18 Jahren unterzog: „Das war das Wichtigste in meinem Leben für mich.“ Einer der Gründe für die OP ist dir Kindheit und Jugend der mittlerweile 26-jährigen. Sie ist in armen Verhältnissen in Leipzig aufgewachsen und wurde stark gemobbt – Unter anderem auch aufgrund der Form ihrer Nase. Katja Krasavice erinnert sich: „Niemand durfte mich von der Seite anschauen. Mein Alltag hat sich darum gedreht, dass ich dachte, dass jeder immer auf meine Nase guckt.“

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Mit 18 unterzog sie sich einer Nasen-OP: „Ich dachte, ich werde geschlachtet“

Ihre Komplexe zeigen sich auch in den Fotos aus ihrer Jugend, denn fast auf allen Bildern hält die Rapperin eine Hand vor ihre Nase. Als sie schließlich auf YouTube Videos postete, zeigte sie sich ausschließlich frontal und nie im Profil: „Das war anstrengend, ich durfte meinen Kopf nicht bewegen.“ Als sie dann 18 wurde, ging Katja zu einer „nicht so guten“ Ärztin in Tschechien, die nicht viel Geld für die OP verlangte. Die Betäubung wurde mit Stäbchen in die Nasenlöcher gesteckt: „Ich hab so geheult, das tat so krank weh, ich dachte, ich werde geschlachtet!“ Die OP lief nicht ganz zufriedenstellend und später ließ die Rapperin die Schäden nachbessern.