„Hätten sterben können“: Katja Krasavice erzählt von illegalen Partys

Rap-Queen Katja Krasavice ließ es schon als süßer Teenager heftig krachen. Für die illegalen Partys riskierte sie sogar ihr Leben.

Nicht erst seit ihrem Job als DSDS-Jurorin gehört Katja Krasavice (26) zu einer festen Größe in der deutschen Musikszene. Nachdem die Rapperin ursprünglich auf YouTube berühmt wurde, brachte sie schnell eigene Songs heraus und eroberte mit Songs wie ‚Dicke Lippen‘ und ‚Doggy‘ die Charts. Mittlerweile hat Katja zusammen mit ihrem besten Freund Marwin Balsters (26) einen eigenen Podcast gestartet. In der neusten Folge von „Queen of Bitches“ erinnert sich die Blondine an ihre aufregende Jugend zurück. Denn schon damals war sie kein Kind von Traurigkeit.

Im Alter von 15 und 16 Jahren machten Katja und Marwin bereits die Party-Szene von Leipzig unsicher. Die Gefahr habe die Musikerin damals unterschätzt. „Ich war so oft in Situationen, wo ich hätte sterben oder entführt werden können, kein Spaß. Mir war das aber sowas von egal, ich hab mich einfach fallen lassen“, erzählt Katja rückblickend.

Vor allem abgelegene Locations wie Wälder oder verfallene Häuser fand die „Boss Bitch“-Interpretin reizvoll. „Der Weg zu den Partys war echt schlimm, wir hatten danach voll die Wunden von den Brennnesseln und Ästen, wurden richtig massakriert“, berichtet sie.

Katja Krasavice: „Psychodelic war damals mein Lieblingswort“

Wie Marwin schildert, seien sie als Teenager mit dem Fahrrad „stundenlang durch die Pampa gefahren“, um zur Party-Location zu kommen. „Man hat sich ein bisschen gefürchtet, denn es war ja dunkel, dann hast du angehalten und mal was getrunken, Leute getroffen“, verrät der Social-Media-Star. Noch dazu meldete sich Katja nach den Partys oft tagelang nicht bei ihren Freunden. „Da war ich mit meinem Kopf in irgendeiner Wolke [...] Psychodelic war damals mein Lieblingswort“, enthüllt sie.

Noch heute ist Katja eine echte Partymaus – aufgrund ihres Promistatus kann sie aber nicht wie damals mit ihren Freunden feiern gehen. „Ich würde so gerne mit, aber ich kann eigentlich nur noch VIP chillen oder jemand muss mit, damit mir nicht jemand etwas antun könnte“, klagt die Rap-Queen.