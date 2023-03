Nach DSDS-Skandal: Katja Krasavice will Song mit Jill Lange aufnehmen

Teilen

Katja Krasavice stand nach sexistischen Kommentaren von Dieter Bohlen für DSDS-Kandidatin Jill Lange ein. Jetzt kommt sogar ein Duett.

Berlin – Es war der Skandal der diesjährigen „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel: Chefjuror Dieter Bohlen (69) beleidigte die Kandidatin Jill Lange (22) mit sexistischen Kommentaren zu ihrem Auftritt. Insbesondere Jury-Mitglied Katja Krasavice (26), die selbst schon häufiger Opfer von Slutshaming wurde, brachte das auf die Palme. Deshalb hat sie ihrer Musikerkollegin jetzt in einem Social-Media-Video ein ganz besonderes Angebot gemacht.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

„Leute, oh mein Gott, ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich werde es jetzt und hier in diesem Video tun“, beginnt Katja den TikTok-Clip, „und zwar geht es um Jill Lange. Jill ist die Kandidatin, die bei DSDS so beleidigt wurde, die so geslutshamed wurde. An diesem Tag wurde Jill so verletzt und so beleidigt und das Krasse ist: Es hat nicht nur sie getroffen, es hat auch mich, die am Jurypult sitzt, getroffen. Und es hat jede andere Frauen da draußen, die seit Jahren dafür kämpft, dass wir machen können, was wir wollen, getroffen.“ Aus diesen Gründen will Katja Krasavice jetzt für Jill Lange einstehen.

Katja Krasavice bietet Jill Lange ein Feature auf ihrem neuen Album an

Dieter Bohlens Beleidigungen gegenüber Jill Lange haben offensichtlich etwas in Katja Krasavice ausgelöst. Sie erzählt in ihrem TikTok-Video weiter: „Und natürlich habe ich Jill seit Tag eins verteidigt. Aber ich muss euch auch sagen, dass ich an diesem Tag, in dieser Situation, mich gesehen habe. Die kleine 17-jährige Katja, die beleidigt wurde, einfach nur, weil sie sie selbst ist.“ Mit ihrer neuen Platte will die Rapperin deshalb ein Zeichen setzen: „Mein Album heißt nicht nur ‚Ein Herz für Bitches‘. Ich lebe das seit Jahren.“

Nachdem Jill Lange „DSDS“ in der letzten Folge verlassen musste, will Katja Krasavice jetzt auf andere Art den Kontakt zu der Ex-Kandidatin halten: „Jill, du weißt, ich hab immer gesagt: Falls du was brauchst, bin ich da. […] Mir war schon immer meine Message und der Zusammenhalt zwischen Frauen viel, viel wichtiger als alles andere. Und genau deswegen mache ich jetzt zum ersten Mal das, was ich so noch nie, vor allem in der Öffentlichkeit, gemacht habe. Jill, ich möchte dich hier in diesem Video etwas fragen. Ich möchte dich fragen, ob du Lust hast, auf meinem ‚Ein Herz für Bitches‘-Album zu sein. Hast du Lust, ein Feature auf meinem Album zu machen? So als zwei Powerfrauen?“ Zu so einem unschlagbaren Angebot kann Jill Lange wohl kaum Nein sagen!