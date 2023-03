Katy Karrenbauer über demenzkranken Vater: „Bin dankbar, dass ich bereit war, zu verzeihen“

Katy Karrenbauer pflegt seit einigen Jahren seinen demenzkranken Vater. © IMAGO/Gartner

Verzeihen tut so gut: Das weiß niemand besser als Katy Karrenbauer. Der Ex-„Hinter Gittern“-Star pflegt seit einigen Jahren seinen demenzkranken Vater.

Ganze 50 Jahre lang hatte Katy Karrenbauer (60) keinen Kontakt zu ihrem Vater. Der Grund war denkbar tragisch: Als Kind erwischte ihn die Schauspielerin inflagranti mit einer anderen Frau. Die damals siebenjährige Katy verriet ihren Papa und die Ehe ihrer Eltern zerbrach. Über fünf Jahrzehnte hinweg führten die Ex-Dschungelcamperin und ihr Vater ein völlig getrenntes Leben.

Erst als er 2018 zunehmend dement wurde, näherten sich Papa und Tochter wieder an. Über ihr schwieriges Verhältnis hat die „Hinter Gittern“-Darstellerin sogar ein Buch geschrieben. In dem Werk „Ich wollte einen Hund – jetzt hab ich einen Vater“ gibt Katy intime Einblicke in die lange Zeit zerrüttete Beziehung. Heute ist die Autorin froh, dass sie ihrem Vater verziehen hat. „Trotz der 50 Jahre, die mein Vater und ich uns nicht hatten, merke ich eine sehr große und sehr starke Liebe zu ihm“, offenbart sie im Interview mit Bunte.

Katy Karrenbauer: „Ich finde das Thema Demenz wahnsinnig wichtig“

Trotz ihrer belasteten Vergangenheit weiß Katy zu schätzen, was sie heute hat. Schließlich sei es nicht selbstverständlich, mit 60 Jahren beide Eltern um sich zu haben. „Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Vater und Mutter noch habe und dass ich bereit war, da auch zu verzeihen, auch wenn die Lebenswege ein bisschen auseinander gegangen sind“, betont sie.

Seit vier Jahren kümmert sich die Sängerin aufopferungsvoll um ihren Vater. Sie betrachtet es als persönliche Mission, Aufmerksamkeit für die Krankheit zu generieren. „Ich finde das Thema Demenz einfach wahnsinnig wichtig. Die Gesellschaft wird immer älter und allein in dem Moment, wo ich wusste, ich schreibe dieses Buch, habe ich festgestellt, wie viele Menschen irgendwo jemanden im familiären Bereich haben, der an Demenz oder Alzheimer erkrankt ist“, erzählt Katy Karrenbauer. In ihrem Umfeld habe fast jeder einen Angehörigen, der betroffen sei.