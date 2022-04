„Kann es nicht glauben“: Pietro Lombardi bringt eigene Kollektion bei Kaufland heraus

Von: Stella Rüggeberg

Pietro Lombardi gibt seinen Fans erste Einblicke in seine neue Kaufland-Kollektion © instagram.com/pietrolombardi

In Pietro Lombardi steckt nicht nur ein guter Sänger, sondern auch ein wahrer Geschäftsmann. Nach seinem ersten eigenen Eis folgt nun die nächste Idee. Der ehemalige DSDS-Sieger bringt nun seine eigene Kollektion bei Kaufland raus.

Köln - Nach seinem ersten eigenen Eis folgt nun der nächste Schritt. Pietro Lombardi (29) hat schon bald seine eigene Modekollektion bei Kaufland. Dies teilt er seinen Fans erst kürzlich auf Instagram mit.

Pietro Lombardi freut sich auf seine erste eigene Kollektion

Pietro Lombardi ist nicht nur der ehemalige Sieger der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), sondern scheinbar auch ein wahrer Geschäftsmann. Im vergangenen Jahr brachte er sein erstes Produkt auf den Markt: Seine eigene Eiscreme-Sorte „Lemon Pie“.

Doch bei der Eiscreme soll es nicht bleiben. In seiner jüngsten Instagramstory überrascht Pietro seine Fans mit einer neuen Geschäftsidee: „Team Lombardi, ich kann es nicht glauben. Ab dem 21.04. gibt es meine eigene Kollektion bei Kaufland!! Freue mich so sehr darauf“, verkündet der „Phänomenal“-Sänger stolz.

Pietro Lombardi zeigt erste Produkte aus seiner Kaufland-Kollektion

Daraufhin gibt er seinen Fans schon die ein oder anderen Einblicke in seine Kollektion: Zu sehen sind Caps, T-Shirts, Hoodies und sogar Schuhe. Ganz genau erkennt man das Design jedoch nicht. Seine Fans müssen sich also noch ein paar Tage gedulden, bis sie die Kollektion ihres Idols endlich in den Händen halten können.

Vor wenigen Tagen sorgten Pietro Lombardi und Katja Krasavice mit einem Posting für viel Aufsehen. Darauf trug der Sänger einen Anzug und die Rapperin ein Brautkleid. Nun lösten Pietro Lombardi und Katja Krasavice das Rätsel zum Bild und gaben ein Comeback von Dieter Bohlen bekannt. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi