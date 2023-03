Kaum ist Iris Klein ausgezogen: Neue Frau zieht bei Peter ein

Von: Sarah Wolzen

Bleibt Peter nach Iris Kleins Auszug doch nicht alleine? Kaum hat seine (Noch-)Ehefrau ihre Sachen gepackt, will schon die nächste Frau in seine Finca einziehen. Auch die ist keine Unbekannte.

Mallorca - 3000 Euro Miete pro Monat habe Iris Klein (55) bisher für ihre Finca auf Mallorca gezahlt, erklärte die betrogene Ehefrau von Peter jüngst auf Instagram. Kosten, die dieser nun eigentlich alleine zu tragen hat – doch vielleicht nicht mehr lange, denn nach Iris‘ Auszug aus dem gemeinsamen Zuhause macht sich nun schon die nächste Frau daran, bei Peter einzuziehen.

Iris und Peter Klein nach Affären-Drama mit Yvonne Woelke getrennt

Eigentlich wollte Iris ihrem Peter noch eine Chance geben, ein letzter Versuch, die Ehe nach 17 gemeinsamen Jahren zu retten. Doch Peter soll abgelehnt haben. Nachdem er nach langem Hin und Her endlich zugegeben hatte, sich in Dschungelcamp-Begleiterin Yvonne Woelke (41) verliebt zu haben, sah er in einer Zukunft mit Iris keinen Sinn mehr. Nach Iris‘ tränenreichem Auszug sitzt Peter nun alleine mit seinen Hunden in der Finca.

Kaum ist Iris aus dem Haus, macht sich schon die nächste Frau bereit, in Peter Kleins Finca zu ziehen © Instagram: peterklein_official & katzenberger_glitzerkrone

Doch vielleicht nicht mehr lange. Denn Schwiegersohn Tobias (38) und seine Frau Silke (46) wollen zu ihm auf die Finca ziehen und sich mit Peter die Miete teilen, wie bild.de behauptet.

Ist Peter Klein bald nicht mehr allein?

Wir erinnern uns: Iris Klein hat neben ihren Töchtern Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger auch noch Sohn Tobias. Der hält sich jedoch aus der Öffentlichkeit fern – ganz im Gegensatz zu seiner Frau Silke. Die pflegt zu ihrer Schwiegermutter allerdings ein sehr schlechtes Verhältnis und lässt keine Gelegenheit aus, um gegen Iris zu feuern. Erst kürzlich hatte sie behauptet, Iris selbst sei eine Ehebrecherin.

Zieht Silke Katzenberger nun in das Haus, in dem Iris und Peter so viele Jahre glücklich miteinander waren? Für Iris Klein dürfte allein dieser Gedanke alles andere als angenehm sein.

Dass die Ehe der Kleins wirklich unwiderruflich am Ende ist, scheint jedoch nicht in Stein gemeißelt. Denn auf Peters privatem Instagramaccount kommentiert Iris plötzlich gemeinsame Pärchenfotos. Bahnt sich da etwa ein Liebescomeback an?