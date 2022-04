Kaum wiederzuerkennen: Gina-Lisa Lohfink setzt nach Beauty-Marathon wohl auf Komplett-Veränderung

Teilen

Gina-Lisa Lohfink überrascht Fans mit völlig neuem Look © Instagram/ginalisa2309 & dpa | Ursula Düren

TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink postet das zweite Bild auf ihrem Instagram-Profil nach ihrem Beauty-Marathon. Ihre Fans sind begeistert von dem neuen Look.

Schweiz – Gina-Lisa Lohfink (35) zeigt sich auf ihrem überholten Instagram-Profil völlig verändert. Alle Beweise für das Dasein der einst wasserstoffblonden Skandalnudel hat die 35-Jährige aus den sozialen Medien entfernt. Aus gutem Grund, denn der Realitystar hat sich einer Komplett-Veränderung unterzogen und sich wohl von seinem alten Aussehen ein für alle Mal verabschiedet.

Vor einer Woche enthüllte Gina-Lisa das Ergebnis eines zweiwöchigen Beauty-Marathons. Nach dem Motto „mehr ist mehr“ gab es für den TV-Star neue Brüste, einen neuen Po und neue Haare. Die einstige Kult-Blondine hat sich von ihrer hellen Mähne verabschiedet und zeigt sich nun mit langen schwarzen Haaren. Die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin ist kaum wiederzuerkennen.

Auch das neueste Bild auf dem Profil des Realitystars lässt uns zweimal hinschauen. Ist sie das wirklich? Lange dunkle Haare, schwarze Strumpfhose und mörderisch hohe High Heels beschreiben den neuen Look des Models. Neben ihr die Schönheitsexpertin Beauty Lil aus Zürich.

Von Kopf bis Fuß im neuen Look: Gina-Lisas Fans finden ihren neuen Look toll!

Gina-Lisa brauchte die Veränderung. Dies verriet der Realitystar, der in TV-Produktionen wie „Kampf der Realitystars“ gern für Schlagzeilen sorgte, in einem Interview mit „red“. Ihre alten Fotos auf den sozialen Medien fand die 35-Jährige „schrecklich“. Die Veränderung ist dem TV-Sternchen gelungen. Auch wenn die 35-Jährige kaum wiederzuerkennen ist - ihre Instagram-Follower finden den neuen Look toll.

Unter den bislang zwei Beiträgen auf dem Profil der Influencerin überschlagen sich ihre Fans mit Komplimenten. Die dunkle Mähne stets im Vordergrund der Kommentare. So schreibt ein User, dass die dunklen Haare super an Gina-Lisa aussähen und ein anderer, was für eine unfassbar schöne Frau die Frankfurterin sei. Der Beauty-Marathon hat ganze Arbeit geleistet und das sogar gratis. Im Gespräch mit „red“ verriet Gina-Lisa weiter, dass sie für die Schönheitsoperationen keinen Cent bezahlt habe. Es handele sich bei jedem Eingriff um Sponsoring.