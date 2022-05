Corsage, Lack und Leder: Iris Klein nicht wiederzuerkennen

Von: Stella Rüggeberg

Iris Klein ist auf altem Foto kaum wiederzuerkennen © instagram.com/iris_klein_mama_

Iris Klein blickt in ihrer Instagramstory in die Vergangenheit und verblüfft mit einem alten Foto. Die mittlerweile 54-Jährige ist darauf nicht wiederzuerkennen. Auf dem Bild hat die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin eine wilde Lockenmähne und trägt eine enge Corsage.

Oliver Pocher teilt gegen Iris Klein wegen Bildbearbeitung aus

Vor wenigen Tagen sorgte ein Vorher-Nachher Foto der Wahlmallorquinerin für Aufsehen. So soll ihr Porträtbild für „Kampf der Realitystars“ sehr stark bearbeitet worden sein. Besonders Oliver Pocher ging dies gegen den Strich, weshalb er in seiner Instagramstory gegen Iris Klein austeilte.

Iris Klein auf altem Foto nicht wiederzuerkennen © instagram.com/iris_klein_mama_

Daraufhin sprach sie das Thema direkt an: „Warum regen sich eigentlich alle so über Bildbearbeitung auf? Weil man dann hübscher oder jünger aussieht? Ist das ein Verbrechen?“, fragte Iris ihre Follower auf Instagram.

Iris Klein ist auf altem Foto nicht wiederzuerkennen

In ihrer jüngsten Instagramstory teilt die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin nun ein altes Foto. Mit einer glänzenden Ledercorsage und wilden Locken ist die Mutter von Daniela Katzenberger nicht mehr wiederzuerkennen. Da Iris Klein ihre Haare oft glättet, ist von der lockigen Haarpracht heute leider nicht mehr viel zu sehen, wie sie weiter verrät.

Die Anfeindung von Oliver Pocher lässt die 54-Jährige nicht auf sich sitzen. In einer Instagramstory teilt Iris Klein gegen ihn und seine Frau Amira Pocher aus. Da der Comedian häufiger Bilder von anderen Frauen in seiner Story teilt, als welche von Amira, zweifelt Iris Klein an der Beziehung des TV-Paars. Verwendete Quellen: Instagram.com/iris_klein_mama_