„Kein Bock Mund verbieten zu lassen“: Anne Wünsche bekommt Anwaltspost vom Ex

Henning Merten soll laut Anne Wünsche ihr Fernreisen mit den Töchtern zu machen, da die Strahlen im Flugzeug zu gefährlich sind © Instagram/anne_wuensche & Instagram/henning.merten

Anne Wünsche erhält jetzt Anwaltspost von ihrem Ex. Das möchte sie sich jedoch nicht gefallen lassen, denn die Schauspielerin lässt sich nicht den Mund verbieten.

Berlin - Im Jahre 2019 trennten sich Anne Wünsche (30) und Henning Merten (32). Seit der Trennung kam es jedoch öffentlich zum Streit, welcher sich oft um die gemeinsame Tochter Juna und Hennings Ziehtochter Miley drehte. Die beiden teilen sich nämlich das Sorgerecht für die beiden Mädchen. Anne äußerte oft auf ihrem Instagram-Profil Kritik an Henning. Die Schauspielerin wirft ihrem Ex-Freund vor, dass er sich nicht genug um seine Töchter kümmern würde.

Jetzt bekommt Anne aber Post von Hennings Anwalt. Der Musiker möchte nicht mehr, dass sich die Influencerin öffentlich zu ihren Streitereien äußert. Dagegen möchte sich Anne aber wehren, denn sie will sich nicht den Mund verbieten lassen. In ihrer Instagram-Story teilt sie den Fans mit: „Ihr könnt nicht wissen, was immer im Hintergrund jedes Mal abgeht! Das ist so unfassbar nervig.“ Sie wirft ihrem Ex vor, dass er ihr absichtlich das Leben schwer machen möchte.

Anne Wünsche bekommt Anwaltspost von ihrem Ex

Die Ex- „Berlin Tag und Nacht“- Darstellerin möchte sich von ihrem Ex-Freund nicht mehr tyrannisieren lassen. Trotz des Briefes vom Anwalt erzählt sie in ihrer Instagram-Story: „Die neuste Aktion ist jetzt wirklich, dass ich keine Fernreise mehr mit meiner Tochter machen darf – weil die Strahlen im Flugzeug sind zu gefährlich.“ Jetzt meldet sich aber auch die neue Freundin von Henning Merten, Denise Merten (32), zu Wort. Diese erwidert auf Annes Vorwürfe: „Nicht immer alles glauben! Gibt ganz andere Hintergründe“