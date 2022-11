„Kein böses Blut“: Antonia Hemmer verrät Gründe für Trennung von Patrick Romer

Aus und vorbei

+ © Instagram Die umstrittene Beziehung von Antonia Hemmer und Patrick Romer ist zu Ende. Nun verrät die 22-jährige, was zur Trennung geführt hat. © Instagram

Die umstrittene Beziehung von Antonia Hemmer und Patrick Romer ist zu Ende. Nun verrät die 22-jährige, was zur Trennung geführt hat.

Antonia Hemmer (22) aus „Bauer sucht Frau“ ist wieder Single. Seit der Show arbeitet sie als erfolgreiche Influencerin mit 140 Tausend Followern, und teilte mit denen unter anderem Details über ihre Beziehung. Zudem tritt sie seit der „Bauer sucht Frau“-Teilnahme auch gerne im TV auf, zuletzt bei „Das Sommerhaus der Stars“ mit ihrem (Ex-)Freund Patrick Romer (26). Das Paar hat sich nun getrennt.

Die Beziehung zwischen Antonia Hemmer und Patrick Romer stand stark in der Kritik. Insbesondere die Art und Weise, wie Patrick mit seiner Freundin währen der „Sommerhaus der Stars“-Aufnahmen umging, missfiel den Zuschauern. Daher ist die Erleichterung in der Fan-Community nun groß.

Deshalb haben sich Antonia und Patrick getrennt

Die 22-jährige verriet nun in ihrer Instagram Story, wie es zur Trennung kam. Ein Follower fragte in einer Frage-Antwort-Runde nach und sie antwortete: „Wir haben beide festgestellt, dass sich die Beziehung einfach verändert hat. Wir hatten sehr viele Gespräche. Und letztendlich bin ich froh, dass zwischen uns kein böses Blut fließt“. Von einer Teilnahme bei „Prominent getrennt“ oder auch „Ex on the Beach“ will die Blondine jedoch nichts wissen: „Nein, tun wir nicht, wie schon mehrmals erwähnt!“