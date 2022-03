„Kein Comeback geplant“: Klubbb3-Manager zerstört alle Hoffnungen der Schlagerfans

Aus Protest: Rammstein-Frontmann Till Lindemann sagt Russland-Konzerte ersatzlos ab

Weil Wladimir Putin die Ukraine in einen unerbittlichen Krieg stürzte, erteilt Till Lindemann dem russischen Publikum nun eine Abfuhr: Der Rammstein-Frontmann sagte seine Konzerte in Moskau und Nowosibirsk jetzt ersatzlos ab. Die Show in Kiew steht dahingegen weiterhin auf dem Tour-Programm.