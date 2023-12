Kein Geld für den Sarg: Joey Kelly spricht erstmals über den Tod seiner Mama

Drucken Teilen

Joey Kelly hat in der „Big Brother Knossi Edition“ zum ersten Mal darüber gesprochen, was er beim Tod seiner Mutter und seiner Schwester durchgemacht hat.

Köln – Im „Big Brother“-Spin-off „Big Brother – Knossi Edition“ auf Twitch gab Joey Kelly (50), der auch der Gewinner des Formats ist, erstmalig etwas tieferen Einblick in sein Familienleben, den Tod seiner Mutter Barbara-Ann und seiner Schwester Barby. Die Mutter des Schlagerstars war im Alter von nur 36 Jahren nach der Geburt des achten Kindes an Brustkrebs verstorben. Schwester Barby erlitt am 15. April 2021 im Alter von 45 Jahren eine Lungenembolie.

Joey Kelly: „Wir waren so arm, dass wir nicht mal einen Sarg kaufen konnten.“

Die „Kelly Family“ erlangte in den 90er Jahren als musizierende Familie große Bekanntheit. Dabei interessierten sich die zahlreichen Fans auch immer wieder für die zum Teil tragische Geschichte der langhaarigen Sänger. Diese war vor ihrem Durchbruch mit dem Album „Over the Hump“ 1994 von Armut geprägt. Vater Dan Kelly (†71), der 2002 an einer Hirnblutung verstarb, musste die acht Kinder allein aufziehen. Doch auch die erfolgreichen Konzerte der Familie haben ihre Schattenseiten.

Heino und Hannelore waren 44 Jahren unzertrennlich: Ihre Liebe in Bildern Fotostrecke ansehen

Wie Joey Kelly, der bei „Der Höhle der Löwen“ eine Pleite erlebte, berichtete, war beim Tod der Mutter nicht nur der Schmerz, sondern auch die Not groß: „Wir waren so arm, dass wir nicht mal einen Sarg kaufen konnten“. Der Musiker ging sogar noch genauer ins Detail, wie „bild.de“ berichtet: „Wir haben einen Sarg aus Bauholz gezimmert für meine Mutter.“

Joey Kelly: Bewegende Worte zum frühen Tod seiner Schwester Barby

Wie groß die Armut war, wird nochmals deutlicher, als Joey Kelly beschreibt, wie er früher lebte. So sei es sein Job gewesen, für den Unterhalt der Familie zu betteln und er habe dies am besten gekonnt. Er habe außerdem vier Jahre in einem Container gelebt, den er selber umgebaut und innen mit Holz verkleidet habe. „Immer, wenn wir im Hausboot gelebt haben und gereist sind, habe ich den Container quasi auf einem Lkw zum nächsten Ort schleppen lassen“, so der Musiker.

Joey Kelly hat in der „Big Brother Knossi Edition“ zum ersten Mal darüber gesprochen, was er beim Tod seiner Mutter und seiner Schwester durchgemacht hat. © IMAGO/STAR-MEDIA

Bewegende Worte äußerte Joey Kelly auch zum Tod seiner jüngeren Schwester Barby: „Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum sie uns verlassen musste.“ Seine Bindung zu ihr scheint besonders tief gewesen zu sein, sie habe ihn als ihren Beschützer und ihren besten Bruder bezeichnet. Auch Joeys Schwester Maite Kelly sprach bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ über den frühen Tod ihrer Mutter. (cso) Verwendete Quellen: bild.de, promiflash.de, spiegel.de, schlager.de