Kein Klubbb3-Comeback? Jan Smit hat einen neuen Gesangspartner

Es sieht danach aus, dass die Klubbb3-Mitglieder sich ihre Gesangspartner jetzt außerhalb der Band suchen. Auch Jan Smit kooperiert jetzt mit einem anderen Star. Die neue Single und der Live-Auftritt lassen nicht lange auf sich warten.

Klubbb3-Fans können wohl noch etwas länger auf ein Comeback hoffen. Vor kurzem wurden die Gerüchte bestätigt, dass Florian Silbereisen ein neues Album mit Thomas Anders rausbringen wird. Jetzt hat auch der Zweite in der Runde einen neuen Duett-Partner gefunden. Gemeinsam mit dem Sänger Waylon wird morgen ein neuer Song von Jan Smit erscheinen. Waylons bürgerlicher Name ist Willem und er ist vor allem in den Niederlanden bekannt.

Das am Freitag erscheinende Duett trägt den Namen „Tussen jou en mej“. Der Titel bedeutet auf Deutsch: “Zwischen dir und mir“. Auch die ersten Live-Auftritte sind bereits geplant. Schlagerprofi.de vermutet die erste Live-Geschmacksprobe wird es am 14 Juli in der Sendung „Muziekfeest op het Plein“ geben. Die Sendung wird nämlich von Jan Smit moderiert.

Das ist nicht die erste Zusammenarbeit!

Die beiden sind schon “alte“ Kollegen, könnte man beinah sagen. Sie haben bereits schon einmal miteinander kooperiert. Zusammen arbeiteten sie am Animationsfilm “2 Kleine Kleutertjes“. Das ist auch noch nicht alles. Bereits 2012 haben die beiden gemeinsam ein Duett bei “De Zomer Voorbij“ gesungen.