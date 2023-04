Kein Nesthäkchen mehr: Leni Klum lebt ohne Mama Heidi in New York

Heimweh? Fehlanzeige!

Lange wachbleiben & Fast Food: Leni Klum wohnt nun alleine in New York und genießt es in vollen Zügen. Das Model gibt zu, dass das Heimweh nicht allzu groß sei.

Hamburg – Beruflich ist Leni Klum (18) in die Fußstapfen ihrer Model-Mama Heidi Klum (49) getreten und startet als Nachwuchsmodel voll durch. Privat hat sich die 18-Jährige allerdings von Heidi abgenabelt und lebt nun alleine am anderen Ende des Landes. Die junge Schönheit hat dem sonnigen Kalifornien für ein Innenarchitektur-Studium in der Metropolstadt New York den Rücken gekehrt. Heimweh? Fehlanzeige.

Bei ihrem Kampagnen-Launch für Fila und Deichmann in Hamburg verriet die Beauty nun, dass sie Los Angeles nicht allzu sehr vermisse – viel zu aufregend sei es in der großen Stadt. „Das Leben in New York ist großartig. Ich liebe es absolut. Ich war so aufgeregt umzuziehen. Ich habe einfach das Gefühl, dass es dort so viel zu machen gibt“, plaudert die älteste Tochter von Heidi aus dem Nähkästchen und gibt zu, wie sehr sie vor allem das Alleinleben feiert. Ihre erste Nacht in den eigenen vier Wänden hat die Beauty direkt ausgenutzt: „Ich bin wirklich lange aufgeblieben, weil ich wusste, dass meine Mutter nicht sagen würde: ‚Zeit zum Schlafen.‘“, verrät die Studentin.

Heidi Klum schickt ihrem Schützling aber regelmäßig Lebensmittel nach New York

Leni Klum lebt das Studenten-Leben in vollen Zügen – auch in Sachen Ernährung hat sich die Schönheit direkt ausgetobt. „Ich glaube, ich hatte Chips zum Abendessen“, erinnert sich das Nachwuchsmodel an ihr erstes Dinner im eigenen Apartment. Aber da hat Mama Heidi noch ein Auge drauf – die 49-Jährige sorgt dafür, dass Leni und ihre Mitbewohnerin essenstechnisch gut versorgt sind und sendet regelmäßig Essenslieferungen an die New Yorker Adresse ihres Nachwuchses.

„Sie liebt es, uns Essen zu schicken. Neulich bekam ich eine Nachricht und schaute vor die Tür. Da waren 25 große Tüten mit Lebensmitteln“, erzählte Leni kürzlich im Interview mit People. Aber Heidi ist mächtig stolz auf ihren Schützling und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrer Tochter ebenfalls im Gespräch mit People: „Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln. Und sie studiert nebenbei. Das schafft sie schon super, beides unter einen Hut zu bekommen“, so das Topmodel.

