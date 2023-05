Kein Paar: Antonia und Paul Janke erklären, dass sie beide Single sind  

Nach Spekulationen

Derzeit gibt es Spekulationen, dass die „Kampf der Realitystars“-Kandidaten Paul Janke Antonia Hemmer ein Paar sein könnten. Jetzt haben beide angedeutet, dass sie Single sind.

Sind Antonia Hemmer (23) und Paul Janke (41) ein Paar? Diese Frage stellen sich viele Reality-Fans seit einigen Wochen. Im Rahmen der Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“ haben der ehemalige „Bachelor“ und die „Bauer sucht Frau“-Kandidatin, die 2022 mit ihrem Exfreund Patrick Romer (27) auch im „Sommerhaus der Stars“ gewonnen hat, sich kennengelernt. Seither gibt es entsprechende Gerüchte, denn sie scheinen sich auch Abseits der TV-Kameras fabelhaft zu verstehen. In einem Gespräch, das auf Bali aufgezeichnet wurde, erklären offenbar beide nun, dass sie Single sind.

Wie kam es zu den Gerüchten um Paul Janke und Antonia Hemmer?

Hemmer und Janke teilten etwa Anfang April auf Instagram einen Clip, der für so manche Schlagzeile sorgte. Sie tanzt darin – ebenfalls auf Bali – mit dem Ex-„Bachelor“, in den Kommentaren schreiben die Follower Dinge wie: „Irgendwie wärt ihr echt ein süßes Pärchen“. Schnell versuchten sie den Spekulationen ein Ende zu bereiten. „Wir haben uns bei ‚Kampf der Realitystars‘ kennengelernt. Seitdem verstehen wir beide uns super gut, sind aber kein Paar“, sagten sie wenig später der „Bild“-Zeitung. Doch einige Reality-TV-Fans scheinen sich da trotzdem nicht so ganz sicher zu sein.

Dieses „Gesamtpaket“ sucht Paul Janke

In einem Interview mit Schauspieler und Reality-TV-Darsteller Danny Liedtke (33), das auf dessen YouTube-Kanal veröffentlicht wurde, sagt Paul Janke, was eine Frau für ihn mitbringen muss. Auf die Frage, warum er „immer noch“ oder „so oft Single“ sei, antwortete der 41-Jährige, dass er seiner Meinung nach „kein einfacher Typ“ und „sehr wählerisch“ sei.

Die Frau an seiner Seite benötige „ein dickes Fell“ und dürfe nicht eifersüchtig sein. Sie müsse ihm „optisch gefallen“, denn es würde „sexuell halt anders nicht funktionieren. […] Ich liebe fröhliche Menschen, die Humor haben, die irgendwie eine gewisse Intelligenz mitbringen. Also dieses ganze Gesamtpaket, das ist nicht easy zu erfüllen.“

Antonia Hemmer und Patrick Romer – eine Liebesgeschichte Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. Es funkte gleich zwischen dem schwäbischen Landwirt und der Kosmetikerin aus Hannover. Doch Antonia fühlt sich nicht wohl dabei, den Bauern mit ihren Konkurrentinnen teilen zu müssen und brach die Hofwoche vorzeitig ab. Die schöne Blondine ging Patrick aber nicht mehr aus dem Kopf – am Ende kamen die beiden doch noch zusammen. 2022 gewannen sie trotz großer Streitereien bei „Das Sommerhaus der Stars“ und räumten die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro ab. Am 16. November gaben sie ihre Trennung bekannt.

Nach Liebesgerüchten mit Paul Janke: Antonia Hemmer ist „gerne Single“

Antonia Hemmer wiederum sagt direkt, dass sie derzeit niemanden an ihrer Seite habe. „Nach meiner Trennung von Patrick bin ich absolut fein und bin gerne Single. Genieße natürlich auch aktuell meine Freiheiten“, erzählt der Reality-Star. Sie sei aber „ein absoluter Beziehungsmensch“. Wenn sie denn eine Beziehung eingehe, habe sie den Wunsch, „dass es für immer hält. Weil sonst fang ich gar keine Beziehung erst an.“

+ Also doch nicht? In einem neuen Interview mit Paul Janke und Antonia Hemmer klingt es nicht so, als wären die beiden ein Paar. © Screenshot/Instagram/jankepaul; Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Fotomontage)

Die 23-Jährige wurde durch „Bauer sucht Frau“ bekannt, wo sie ihren Ex Romer kennenlernte. Sie gewannen im vergangenen Jahr die siebte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“, gaben dann aber im November ihre Trennung bekannt.„Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand“, erklärten sie unter anderem. Nun scheint sich Patrick Romer aber eine Dschungelcamp-Schönheit geschnappt zu haben. Verwendete Quellen: Instagram, YouTube, Bild.de

