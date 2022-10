Kein Personal mehr: Andrea Berg muss Konzert im Dezember absagen

Andrea Berg beim Auftritt in der Die Beatrice Egli Show . © IMAGO

Große Enttäuschung für Andrea Berg Fans! Die Sängerin muss ihre Konzerte im Dezember wegen Personalmangels absagen. Ihre Tour nächstes Jahr soll aber wie geplant im November stattfinden.

Aspach - Erst im Sommer überraschte Andrea Berg (56) ihre Fans mit zwei Konzerten. Zur Feier ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums performte sie gleich zwei „30 Jahre Andrea Berg – Ich würd‘s wieder tun“- Open-Air-Bühnenshows. Auch im Fernsehen wurden das Spektakel wenige Tage später vom ZDF ausgestrahlt. Die Vorfreude war also um so größer, als der Schlagerstar ankündigte, im Dezember erneut auf der Bühne zu stehen. Diesmal sollte Andrea in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auftreten.

Jetzt wurde das Konzert jedoch überraschenderweise abgesagt. „Schlager.de“ zufolge gibt der Veranstalter eine „nicht bestehende Infrastruktur“ als Grund für den Ausfall an. Veranstalter Peter Kötting sagt: „Tatsächlich fehlt es an Personal. Also Aufbauhelfer, Crew, fast in allen Bereichen, um so ein Event auf die Beine stellen zu können.“ Ebenfalls fügt er hinzu: „Wir sind auch nicht die Einzigen, die damit zu kämpfen haben“. Beunruhigende Nachrichten für die Unterhaltungsbranche und ihre Fans.

Andrea Bergs Konzert wegen Personalmangel abgesagt

Die Unterhaltungsbranche hat in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie deutlich gelitten und die Folgen immer noch nicht ganz verdaut, da steht bereits die nächste Krise an. Peter Kötting erzählt dem Schlagerportal: „Da ist die Corona-Problematik, die Energiepreise. Es geht ums Geld.“ Er spüre eine „Verunsicherung bei den Verbrauchern“ Andrea Berg Fans müssen den Kopf jedoch noch nicht ganz in den Sand stecken und ein bisschen Geduld haben. Nächstes Jahr im November soll ihre „Mosaik“-Live-Arena-Tour wie geplant stattfinden.