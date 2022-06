„Kein schweres Gewicht mehr“: Joelina Karabas 8 Wochen nach Brustverkleinerung überglücklich

Joelina Karabas ist total glücklich über das Ergebnis ihrer Brustverkleinerung © Instargam: joelinakrbs

Sie ist einfach nur happy: Joelina Karabas schwärmt über ihr neues Lebensgefühl nach der Brust-OP. Nicht einmal BHs braucht sie mehr.

Vor zwei Monaten entschloss sich Joelina Karabas (22) zu einem drastischen Schritt: Sie ließ sich die Brüste operativ verkleinern. Grund dafür waren anhaltende Rücken- und Nackenschmerzen, die der Influencerin das Leben schwer machten. „Es war mir nie unangenehm, weil ich mir dachte, andere machen sich größere Brüste, ich habe das von Natur. Irgendwann ist es unangenehm, weil es halt nicht aufhört und immer mehr wird“, erzählte sie damals gegenüber RTL.

Doch wie geht es der Tochter von Danni Büchner (44) mittlerweile? Auf Instagram gibt sie ihren Fans acht Wochen nach ihrer Brust-OP ein Gesundheits-Update. Demnach ist so weit alles gut verheilt. „Die Rückenschmerzen und Nackenschmerzen lassen nach und vorne ist einfach kein schweres Gewicht mehr. Ich laufe auch grader und nicht mehr so gebückt“, erzählt Joelina in ihrer Story. Insgesamt gehe es ihr „richtig gut“. Die Wahl-Mallorquinerin arbeite auch und habe keine Probleme damit, aktiv zu sein.

Joelina Karabas: „Beste Entscheidung meines Lebens“

Auch nach mehreren Wochen bereut sie den Eingriff nicht – ganz im Gegenteil. „Es wurden ja auch 1,2 oder sogar 1,3 kg insgesamt entfernt und ich muss wirklich zugeben, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war!“, betont Joelina. Ein weiteres Highlight für die Blondine: Sie braucht dank ihrer kleineren Körbchengröße keinen BH mehr. „Habe mir zwar einen Bügel-BH gekauft, weil ich den richtig schön fand, aber hatte den noch nicht an. Trage nur diese Tops von H&M und Primark“, berichtet sie. Nachdem sie ihre Oberweite jahrelang in unbequeme BHs zwängen musste, kann Joelina nun ganz ungewohnten Komfort genießen. „Kann endlich welche tragen ohne Bügel“, freut sie sich.

Ihren Followern kündigt die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin an, möglicherweise Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen: „Mache mir Gedanken drüber und entscheide dann.“ Leider gab es zuletzt nicht nur positive Kommentare auf Joelinas Account. In einem Reel klärte sie über eine Brustverkleinerung auf und teilte dabei bereits ein Vorher-Nachher-Bild. Einige der folgenden Kommentare gingen leider deutlich unter die Gürtellinie. Daraufhin sah sich Joelina zu einem Statement gezwungen: „Ich find‘s einfach respektlos mir gegenüber und ich finde das auch einfach schlimm, sowas zu sagen.“