„Kein Teamplayer“: Peggy Jerofke rechnet nach „Kampf der Realitystars“ mit Sarah Knappik ab

Sarah Knappik hat bei „Kampf der Realitystars“ ordentlich für Aufruhr gesorgt. Nicht allen Teilnehmern der aktuellen Staffel ist die Ex-GNTM-Kandidatin sympathisch.

Am 12. April 2023 ging die beliebte RTL2-Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ in ihre vierte Staffel. Auch für diese Ausgabe trafen 23 Kandidaten in Thailand aufeinander, um vor Moderatorin Cathy Hummels und dem TV-Publikum um den Titel „Reality-Star 2023“ zu kämpfen.

Mit Serkan Yavuz (30) steht nun der Gewinner dieses Titels und eines Preisgeldes von 50.000 Euro fest. Natürlich gab es auch in dieser Staffel wieder viele Herausforderungen, Action, Spaß – und Drama. Und wie so oft werden viele Konflikte, die zwischen den Kandidaten entstanden sind, in der Abschlussrunde noch einmal auf den Tisch gebracht. Oder in den Medien nachverhandelt.

Eine „Kampf der Realitystars“-Kandidatin scheint dabei besonders polarisiert zu haben: die ehemalige „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin Sarah Knappik (36). Die scheinbar recht genervten Kandidaten wählten Sarah in der vierten Folge heraus. Doch der Sender RTL Zwei sah noch Unterhaltungspotenzial und bot Sarah an, für einen Großteil ihrer Gage eine zweite Chance zu erhalten.

Diese Möglichkeit ergriff Sarah Knappik gern. Der ebenfalls aus der Sala geworfene TV-Schrotthändler Manfred „Manni“ Ludolf erhielt das gleiche Angebot, lehnte aber ab. Wohl oder übel mussten sich die anderen Kandidaten also weiter mit Sarah Knappiks Anwesenheit abfinden. Die aus „Goodbye Deutschland“ bekannte Peggy Jerofke (47) fand dafür im Nachgang deutliche Worte.

Im Interview mit Promiflash.de schätzte sie Sarahs Verhalten als eher unkollegial ein und erklärte: „Für mich ist sie kein Teamplayer, sondern ein Einzelspieler, der als Erstes an sich denkt.“ Zu diesem Schluss kam die Auswanderin, weil sich Sarah in der Show entschieden hatte, ihre Rauswurf-Nominierung dagegen einzutauschen, allen anderen Kandidaten ihre Koffer wegnehmen zu lassen.