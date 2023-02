Sie sei kein Unschuldslamm: Nun will auch Peter schmutzige Details über Iris Klein veröffentlichen

Von: Lisa Klugmayer

Jetzt holt Peter Klein zu Gegenschlag aus. Während Iris den Ehekrieg der beiden sehr öffentlich austrägt, hielt er sich weitgehend zurück. Doch jetzt hat auch er genug und kündigt an, bald auch seine Version der Geschichte zu erzählen.

Mallorca – Das Affärendrama rund um Iris Klein (55) und Peter (55) scheint kein Ende zu nehmen. Während sie immer wieder intime Details aus 19 Jahre Ehe in der Öffentlichkeit breit tritt und kein Tag vergeht, an dem sie nicht gegen ihren Noch-Ehemann stichelt, hat er sich zurückgehalten. Doch auch der Geduldsfaden von Peter Klein hat ein Ende und so will auch er jetzt schmutzige Details über Iris Klein veröffentlichen und seine Version erzählen.

„Ist falsch, wegen gekränktem Stolz Postings zu machen“: Peter Klein versteht Iris‘ Verhalten nicht

Peter Klein hat sich in Yvonne verliebt, die verdächtigen Knutschfotos waren echt, Iris ist aus der gemeinsamen Finka ausgezogen und beide wollen die Scheidung. Während er seine gescheiterte Ehe mit sich im Privaten ausmacht, postet Iris Klein verdächtige Zitate, macht sich öffentlich über seine Hamburg-Pläne lustig, veröffentlicht sehr private Sachen über ihn und droht damit, noch mehr schmutzige Ehegeheimnisse auszuplaudern.

Lange hat Peter Klein die öffentliche Wut von Iris Klein über sich ergehen lassen, doch jetzt reicht es ihm. „Ich habe gestern und auch heute ein sehr positives Gespräch mit Iris geführt und hab gedacht, dass sich jetzt alles beruhigt. Jetzt muss ich feststellen, dass dem nicht so ist“, beginnt Peter Klein seinen fast 10-minütigen Monolog. „Es ist falsch, wegen gekränktem Stolz irgendwelche Postings zu machen und andere schlecht zu machen. Ich teile ein solches Verhalten nicht und akzeptiere sowas auch nicht“, erklärt er weiter.

Sei kein Unschuldslamm: Peter Klein will jetzt auch schmutzige Details über Iris veröffentlichen

„Es werden immer wieder sehr private Dinge von mir gepostet, was ich überhaupt nicht toll finde. Und, dass mit diesen Veröffentlichungen immer wieder Unwahrheiten behauptet werden, das fängt an mich richtig zu ärgern“, so Peter Klein. Die Öffentlichkeit kenne nur Iris‘ Seite der Geschichte, weil er „in der Öffentlichkeit eigentlich keine Schmutzwäsche waschen will“. Doch jetzt reicht es auch ihm: „Wenn es aber zu arg wird, muss ich mich auch mal äußern“.

„Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich sage: Ich muss was machen“, kündigt Peter Klein an. Wann, wo und wie ist er sich selbst aber noch nicht sicher: „Was das sein wird, bin ich momentan am Abwägen und welchen Weg ich wähle“. Doch eines steht für ihn außer Frage: „Ich muss das zumindest mal für mich selbst bereinigen. Damit die Menschen da draußen sehen, wie es in Wirklichkeit aussieht und was wirklich wahr ist“.

Dabei ist sich Peter seiner Schuld an dem ganzen Drama durchaus bewusst: „Ich sage nicht, dass ich unschuldig bin. Aber immer nur die Schuld auf einen abwälzen und sich als Unschuldslamm und als Opfer hinstellen, das ist einfach nicht gerechtfertigt. (...) Ihr hört dann meine Geschichte und meine Version“, verabschiedet sich Peter Klein.

Verwendete Quellen: Instagram/peterklein_official