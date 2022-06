„Kein Vorbild“: Jessica Haller nimmt bei starken Kopf- und Rückenschmerzen Ibuprofen 800

Von: Alica Plate

Jessica Haller klagt auf Instagram über heftige Kopf- und Rückenschmerzen © Screenshot/Instagram/jessica_haller

Auf Instagram klagt Jessica Haller über starke Schmerzen. Denn die ehemalige Bachelorette hat mit Kopf - und Rückenschmerzen zu kämpfen. Ihre letzte Rettung: Ibuprofen 800.

Ibiza - Auf Instagram versprüht Jessica Haller (32) immer wieder gute Laune. Doch nun offenbart die Influencerin, dass eine gewisse Sache ihren Gemütszustand derzeit extrem trübt: Ihre Gesundheit. Denn die hübsche Brünette hat erneut mit heftigen Kopf- und Rückenschmerzen zu kämpfen, weshalb sie nun zu Ibuprofen 800 greift.

Jessica Haller versprüht auf Instagram immer wieder gute Laune

„Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, guten Morgen. Wisst ihr wie oft ich lesen muss: ‚Jessi, wie schaffst du es, jeden Tag so gute Laune zu haben?‘ Ich habe wirklich zu 99 Prozent gute Laune und dann gibt‘s dieses eine, was mich immer wieder komplett aus meinem Optimismus, aus meiner Freude rausholt und das ist meine Gesundheit“, bringt Jessica Haller ihre Follower auf Instagram auf den neusten Stand.

Bereits wenige Monate zuvor klagte die einstige Bachelorette über heftige Kopf- und Rückenschmerzen - genau diese Symptome scheinen ihr nun erneut heftig zuzusetzen: „Ich habe nämlich wieder so dolle Rückenschmerzen und so dolle Kopfschmerzen - ich bin heute morgen damit aufgewacht und jetzt geht‘s wieder“, so Jessica.

„Kein Vorbild“: Jessica Haller nimmt bei starken Kopf- und Rückenschmerzen Ibuprofen 800

Doch darauf, wie sie die Schmerzen in den Griff bekommen hat, ist die 32-Jährige alles andere als stolz, wie sie anschließend klarstellt: „Weil ich wirklich eine starke Ibuprofen nehmen musste - nämlich ne 800er habe ich zu mir genommen. Also wirklich, da bin ich überhaupt kein Vorbild, aber wenn es einfach nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr.“ Bleibt zu hoffen, dass die Schmerzen nicht mehr zurückkehren.

Nicht nur ihr eigenes Leben teilt die hübsche Brünette auf Instagram, sondern gibt auch immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Dabei enthüllte Jessica Haller kürzlich, dass ihre Tochter bereits viel Sprachen lernt - Deutsch, Spanisch, Englisch und Polnisch. Verwendete Quellen: Instagram.com/jessica_haller