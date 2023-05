Keine 30 Minuten, trotzdem ein voller Erfolg: Katja Krasavice tritt am Ballermann auf

Sängerin und DSDS-Jurorin Katja Krasavice performte das erste Mal auf einer Ballermann-Bühne. Ihr Auftritt dauerte keine 30 Minuten.

Katja Krasavice (26) trat zum ersten Mal am Ballermann auf. Die 26-Jährige war fester Teil der „Deutschland sucht den Superstar“-Jury. Sie saß an der Seite von Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30) und Leony (25) hinter dem Jurypult. Die Rapperin Katja Krasavice sticht durch ihre bunten Haare und den sexy Look hervor. Nun performte sie am Mittwochabend auf einer Bühne am Ballermann.

Die extravagante Sängerin stach besonders durch ihr Outfit hervor. Katja Krasavice trug einen kurzen Jeansrock, an dem eine funkelnde Kette mit ihrem eigenen Vornamen hing. Dazu kombinierte die 26-Jährige ein hellrosa glänzendes Oberteil, das bauchfrei war und vorne Cut-Outs hatte. Außerdem hatte sie ein pinkes Jäckchen und gläserne High-Heels an. Die Sängerin sang und tanzte nur eine Armlänge von den Zuschauern entfernt, denn die Bühne im Megapark ist nur etwa einen Meter hoch.

Katja Krasavice am Ballermann: Wie machte sich die Sängerin?

Die Ballermann-Bühne hat einen schwierigen Ruf. Denn vom Publikum für schlecht befundene Künstler haben keine Chance. Insgesamt sang Katja Krasavice an diesem Abend sieben ihrer beliebtesten Songs, darunter auch „Onlyfans“, „Sextape“ und „Million Dollar A$$“. Die Künstlerin selbst, das Publikum und auch der Veranstalter schienen den Auftritt als einen Erfolg zu empfinden. So erzählte der Megapark-Direktor Carlos Lucio der Bild: „Katja Krasavice ist derzeit eine der gefragtesten Künstlerinnen in Deutschland und Mitteleuropa. Für den Megapark ist es eine Ehre und ein Luxus, sie auf der Bühne begrüßen zu dürfen.“