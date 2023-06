Keine „echte Sängerin“: „Die Toten Hosen“ verbieten Helene Fischer Cover von „An Tagen wie diesen“

Schon vor zehn Jahren coverte Helene Fischer „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Bis heute darf ihre Version allerdings nicht auf Tonträgern veröffentlicht werden.

Düsseldorf– Beim Sommer Open Air 2013 sorgte Helene Fischer (38) für Begeisterungsstürme bei den Fans. Spätestens bei ihrer Coverversion von „Tage wie diese“ von den Toten Hosen, hielt es niemanden mehr auf den Sitzen – heute noch zu sehen auf YouTube.

Weitaus weniger begeistert reagierten laut schlagerprofis.de allerdings die Toten Hosen selbst, als Helenes Plattenfirma die Coverversion auf Tonträger veröffentlichen wollte. In ihren Augen schien Helene Fischer wohl keine „echte Sängerin“ zu sein, wie Frontsänger Campino (60) in einem Interview indirekt vermittelte.

Toten-Hosen-Hit: Schlagerstar Helene Fischer bekommt Cover-Verbot – Anastacia nicht

Bereits im Booklet zu einem anderen damals veröffentlichten Tonträger soll explizit erwähnt sein, dass das Management der Toten Hosen die Freigabe für eine Veröffentlichung einer Helene-Version auf CD, DVD und BluRay nicht erteilt hatte.

Mehr Glück hatte offensichtlich die Pop-Rock-Röhre Anastacia (54), die erst vor wenigen Wochen „Tage wie diese“ in der englischen Version „Best days“ veröffentlicht hat. Interessant fiel hier allerdings auch das Urteil von Campino über diesen Entschluss aus.

„Schön, den Song mal von einer echten Sängerin zu hören. Ist qualitativ sicherlich besser gesungen als das Original“, soll Campino in einem Interview mit der Rheinischen Post über die Interpretation von Anastacia gesagt haben. Eine Aussage, die fast wie fieser ein Seitenhieb auf Helene Fischer wirkt. Allerdings behauptet Campino auch, die Version der Schlagersängerin gar nicht zu kennen.

Weiterer Schlag gegen Helene Fischer: Florian Silbereisens Produzent wirbt für Anastacia

Anastacias Cover-Version ist auch für Campino ein kleiner Ritterschlag, der auch in der Schlagerwelt gut ankommt. So wurde auch in einer Pressekonferenz zum Schlagerbooom Open Air 2023 im österreichischen Kitzbühel am 1. Juli mit Florian Silbereisen (41) der Fokus explizit auf Anastacia gerichtet. Sogar Schlagerpapst Michael Jürgens (55) meldete sich diesmal zu Wort.

Dabei soll Jürgens gesondert auf die Interpretation von Anastacias Coverversion und Campinos Beteiligung am englischen Songtext hingewiesen haben. Unterstützung gab es zusätzlich vom deutschen Musikproduzenten Christian Geller (48). Der Komponist hat auch das Studioalbum „Das Album“ von Florian Silbereisen und Thomas Anders (60) produziert. Seine Mitwirkung als gefragter Schlagerkomponist ist umso auffälliger, während hingegen Helene Fischer vom Management der Toten Hosen eine klare Abfuhr bekommen hat.

Auch ohne Coverversion ist Helene Fischer mit ihrer „Rausch“-Tour gerade dick im Geschäft. Die Sängerin machte ihren Fans jetzt sogar Hoffnung auf ein schlagerfröhliches Weihnachten. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, rollingstone.de