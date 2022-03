Keine Silbereisen-Festeshows, dafür TV-Konserven: MDR wiederholt „Schlagerboom“ und „Schlager-Überraschungen“

Florian Silbereisen geht immer! Doch statt neuer Produktionen zeigt der MDR nur aufgewärmte Schlagershows.

Leipzig – Wer Schlager mag, der kommt um Florian Silbereisen (40) nicht herum. Insbesondere seine „Feste“-Showreihe beim MDR ist stets ein Quotengarant für den Sender. Leider müssen sich Fans des TV-Formats noch ein bisschen gedulden, bevor die nächste „Feste“-Ausgabe über die Bildschirme flimmert. Erst im Juli 2022 erscheint eine neue Episode beim Leipziger Sender. Doch bis dahin haben sich die verantwortlichen Produktionsteams etwas einfallen lassen, um die Zeit ohne Silbereisen zu überbrücken.

Immerhin gibt es hunderte alter TV-Konserven, die der MDR stattdessen zeigen kann, um eingefleischten Fans des Schlagerkönigs etwas zu bieten. Deshalb werden jetzt zwei Sendungen wiederholt, die im letzten Jahr zahlreiche Zuschauer vor die Fernsehgeräte lockten: Der „Schlagerboom“ und „Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten“.

MDR-Zuschauer können sich auf eine gehörige Portion Florian Silbereisen freuen

Die große „Schlagerboom“-Ausgabe war 2021 ein besonderes Highlight. Erstmals konnte nach langer Zeit wieder Publikum im Saal sitzen, nachdem Corona lange Zeit dafür gesorgt hatte, dass die Ränge leer blieben. Zwar durften nur weniger Gäste kommen als üblich, aber zumindest wurde so endlich mal wieder für Stimmung bei der Aufzeichnung gesorgt. Kein Wunder, dass der MDR diese emotionale Show noch einmal senden will.

Am 18. April, dem diesjährigen Ostermontag, wird erneut eine Sendung gezeigt, die vor Gefühl nur so trieft: „Die größten Schlagerüberraschungen aller Zeiten“. Die Show kam zum Höhepunkt der Pandemie ins TV und besteht aus einer Zusammenstellung von Clips, die besonders rührende Momente aus der Welt des Schlagers zeigen. Als Erzähler fungiert — wer hätte es anders gedacht — natürlich Florian Silbereisen. Vorerst sollten die Fans des Entertainers also auf ihre Kosten kommen. Doch lange wird die Dosis Silbereisen wohl nicht anhalten, immerhin wartet seine Anhängerschaft noch immer sehnlichst auf eine neue Ausgabe der „Schlagerchampions“.