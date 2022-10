Keine Gleichberechtigung: Patricia Kelly behauptet, Frauen seien ordentlicher und sauberer als Männer

Teilen

Patricia Kelly weiß, wieso Frauen den Haushalt schmeißen und glaubt, dass es noch einige Generationen dauert, bis sich das klassische Bild ändern wird.

Köln – Patricia Kelly (52) zeigt sich in einem eigens verfassten Gastbeitrag bei t-online ganz privat. Die Mutter zweier erwachsener Söhne schreibt über ihren Spagat zwischen Privat- und Berufsleben und den Konflikt der klischeehaften Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau im Familienalltag. Es habe schon einen Grund, wieso Frauen in der Regel den Haushalt schmeißen, positioniert sich die erfolgreiche Sängerin.

Patricia Kelly kann auf eine über 40 Jahre lange Karriere als Musikerin zurückblicken – als Solo-Künstlerin und mit ihren Geschwistern als The Kelly Family. Nebenbei ist die 52-Jährige aber auch Mutter und Ehefrau und hat sich stets um eine Balance zwischen Familie und Beruf bemüht. Im Prinzip hatte sie, und das haben die meisten Frauen weltweit, so Patricia in ihrem Beitrag, drei Jobs: „Unseren eigentlichen Beruf, die Kinder und den Haushalt – das ist so. Punkt.“ Dass Frauen sich um den Haushalt kümmern, hat in ihren Augen den einfachen Grund, dass Frauen pflichtbewusst sind. „Wir wissen, wie wichtig es ist, dass alles sauber und ordentlich ist“, schreibt Kelly.

Patricia Kelly fordert: Mütter sollen für das, „was sie zu Hause leisten, bezahlt“ werden

Um das angemessen anzuerkennen, sollten Mütter für ihre Hausarbeit bezahlt werden, schlägt die Zweifach-Mutter vor. Es gäbe viele überforderte Mütter, so Patricia, dessen Arbeit nicht anerkannt werde. Und sie selbst sei eine von ihnen gewesen, gibt die 52-Jährige zu. Von Gleichberechtigung sei unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht noch meilenweit entfernt, findet die Schlagersängerin und glaubt nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird. „Die klassische Aufgabenverteilung ist seit Tausenden von Jahren bei vielen in den Genen. Das rauszubekommen, dauert sicherlich noch einige Generationen“, positioniert sich Patricia.

Sängerin Patricia Kelly beim Fototermin zur TV-Show „Sternstunden-Gala 2021“ im BR-Studio in Unterföhring © IMAGO / Future Image

Gleichzeitig lobt die Musikerin die tadellose Unterstützung ihrer Familie, die sie bei allem, was Patricia macht und machen will, enorm unterstützen. „Ohne diese ‚Zusammenarbeit, die Balance‘ hätte ich keine solche Karriere, wie ich sie heute habe, machen können“, zeigt sich die Künstlerin dankbar. Obwohl auch im Hause Kelly Patricia den Haushalt schmeißt, funktioniere es bei den Kellys hervorragend, heißt es von der Sängerin.