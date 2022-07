„Keine große Feier“: Künftige Königin Camilla begeht 75. Geburtstag bescheiden

Von: Annemarie Göbbel

Herzogin Camilla zeigt sich mit 75. Jahren naturnah und greift damit auch ein großes Thema des künftigen Königs Prinz Charles auf (Fotomontage). © Aaron Chown/Harry Page/Itv/dpa

Herzogin Camilla feiert ihren 75. Geburtstag. Obwohl man ein rauschendes Fest bei der künftigen Königin erwarten könnte, zeigt sich die Herzogin bescheiden. Lieber dokumentiert sie ihren Lifestyle in einer ihr gewidmeten Ausgabe von „Country Life“ und wünscht sich eine intime Feier mit Freunden und Familie.

London – Zu Ehren des 75. Geburtstags der Herzogin von Cornwall am 17. Juli veröffentlichte der Palast ein neues Porträt von Camilla. Auf dem Bild von Chris Jackson, das letzten Monat in Camillas Haus in Raymill in Wiltshire aufgenommen wurde, ist sie in einem blauen Blumenkleid von Sophie Dundas zu sehen, einen kleinen süßen Hund auf dem Schoss haltend. „Wishing The Duchess of Cornwall a very Happy 75th Birthday!“ („Herzliche Glückwünsche zu ihrem 75. Geburtstag!“), heißt es schlicht.

Die künftige Queen Consort genießt das Landleben und freut sich über Besuch ihrer Familie

Das Gartenbild passt zur Aufgabe, die Camilla als Gastredakteurin einer ihr gewidmeten Ausgabe des britischen „Country Life“-Magazins übernommen hat. Das Porträt gewährt Einblicke ihres Leben an der Seite des Thronfolgers Prinz Charles (73). Die Edition hat aber auch Bezüge zu ihrem Vorleben. Sie erwarb etwa das atemberaubende Herrenhaus in Wiltshire nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann Andrew Parker Bowles (82), wo sie von 1996 bis 2003 lebte.

Für das Cover-Shooting wählte Herzogin von Cornwall eine ganz besondere Fotografin. Kate Middleton (40) war sofort Feuer und Flamme von dem Job und inszenierte die Herzensdame ihres Schwiegervaters inmitten des saftigen Grüns. Das letzte Wort über das Titelbild wurde von den Ladies an Prinz Charles delegiert. Er entschied sich für die wunderschöne Aufnahme von Kate, das Camilla auf einer Bank sitzend, mit einem Korb voller Pelargonien zeigt.

Herzogin Camilla hat ihre Wünsche, wie sie ihren Geburtstag feiern will, schon verraten

Eine große Gartenparty wäre doch dann genau das richtige für die künftige Königin mit dem grünen Daumen, könnte man meinen. Doch weit gefehlt: Der britischen Vogue gegenüber hatte Camilla da schon berichtet, dass sie einer kleinen Feier an der Seite von Prinz Charles „im Kreis von Freunden und Familie“ den Vorzug gibt.

Mit von der Partie sind dann sicher ihre Kinder Tom Parker Bowles (47) und Laura Lopes (44) sowie ihre vier Enkelkinder dabei. Ob Queen Elizabeth (96) teilnimmt, ist nicht bestätigt, aber anzunehmen. Wer die intime Party verpasst, sind die fünf Cambridges. Prinz William (40), Kate Middleton und ihre drei Kinder wurden gesichtet, wie sie kürzlich vom Kensington Palast aus mit Koffer und Gepäck offenbar in die Sommerferien aufbrachen. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, people.com, Instagram #clarendehouse, #theroyalfamily