„Wenn ich keine Kohle mehr haben sollte“: Danni Büchner sammelt teure Handtaschen für schlechte Zeiten

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchner sammelt Luxus-Handtaschen für schlechte Zeiten © Instagram: dannibuechner

Danni Büchner kann sich leisten, wovon viele ihrer Fans nur träumen können. Doch finanziell sah es für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nicht immer rosig aus. Weshalb sie jetzt in teure Luxus-Handtaschen investiert.

Mallorca - Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das denkt sich wohl auch Danni Büchner (44). Die Witwe von Kultauswanderer Jens Büchner (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) ist als Influencerin und Realitystar sehr gefragt und verdient mit ihren TV-Gagen, Kooperationen und nicht zuletzt dem eigenen Podcast wahrscheinlich um einiges mehr als die meisten ihrer Fans.

Danni Büchner weiß, wie es ist, wenig Geld zu haben

Doch die fünffache Mutter hatte es nicht immer leicht in ihrem Leben. Schon oft hat sie davon erzählt, wie sie einst Putztätigkeiten nachging, um ihre Familie versorgen zu können.

Um nie wieder in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, hat sich die 44-Jährige etwas ganz besonderes überlegt. Im Podcast-Interview mit BILD verrät Danni Büchner wie sie finanzielle Pleiten künftig umgehen möchte.

Danni Büchner investiert in Luxus-Handtaschen

Sie sammelte Luxus-Handtaschen, so die Reality-TV-Darstellerin. „Wenn ich keine Kohle mehr haben sollte, fange ich an, die zu verscheuern.“ Danni Büchner weiß sich einfach zu helfen.

Wie sie überhaupt erst in die Öffentlichkeit geraten ist, wird sie wohl auch nicht vergessen. „Dadurch hat sich alles entwickelt“ zeigt sich Danni Büchner dankbar für ihre „Goodbye Deutschland“-Teilnahme mit Jens. Verwendete Quellen: BILD