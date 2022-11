„Damit sich keiner Sorgen um mich macht“: Jürgen Drews wehrt sich gegen Falschmeldung

Anscheinend wurde die Falschmeldung verbreitet, dass Jürgen Drews kaum noch essen sollte. Bevor sich die Fans Sorgen machen, macht er diesen Gerüchten schnell einen Strich durch die Rechnung. (Fotomontage) © Instagram/Jürgen Drews

Anscheinend wurde die Falschmeldung verbreitet, dass Jürgen Drews kaum noch essen würde. Bevor sich die Fans größere Sorgen machen müssen, macht er diesen Gerüchten schnell einen Strich durch die Rechnung und postet sich genüsslich am Verspeisen von Lebensmitteln.

Münsterland - Erst haben sich die Fans Sorgen um Jürgen Drews gemacht, nachdem ein Online-Portal darüber berichtet hatte, dass er kaum noch essen würde. Der König von Mallorca hat nämlich auch noch dieses Jahr preisgegeben, dass er ab 2023 in den Ruhestand gehen wird. Diese Berichtserstattung hat also die Gerüchteküche noch einmal zum Brodeln gebracht. Jetzt darf aber aufgeatmet werden. Die Schlagerlegende selbst macht dieser Falschmeldung nämlich einen Stricht durch die Rechnung. Auf Instagram postet er zwei Bilder von sich, die ihn zeigen wie er zufrieden Mahlzeiten zu sich nimmt.

Auf dem ersten Bild lächelt der Sänger mit einer Rosinenschnecke im Mund und einem Kaffee in der Hand in die Kamera. Auch auf dem zweiten Bild scheint er sichtlich zufrieden auf dem Sofa sein Rührei und seine Scheibe Brot zu genießen. Unter das Bild schreibt Jürgen: „Ich habe heute gelesen, dass ich fast nichts mehr esse... Nur damit sich keiner Sorgen um mich macht: Mir schmeckt es nach wie vor sehr, sehr gut! Hmmmmm.....lecker!“ Die Fans feiern ihn für seinen Humor in den Kommentaren.

Jürgen Drews räumt mit Instagram-Post gegenüber Falschmeldung auf

In den Kommentaren sind die Fans sichtlich erleichtert darüber, dass es dem Musiker gut geht und, dass er sich gegenüber diesen Falschmeldungen wehrt. Ein User kommentiert: „Lass es dir schmecken. Immer diese Presse, man darf halt nicht alles glauben.“ Jemand anderes schreibt: „Da sieht man mal wieder, dass man nicht alles glauben kann, was geschrieben wird.“ Und ein Fan lässt Jürgen wissen: „Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Pass gut auf dich auf!“