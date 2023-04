Keine Trennung: Freundin von „Schwiegertochter gesucht“-Ingo war in Psychiatrie

Freundin von „Schwiegertochter gesucht“-Ingo war in Psychiatrie © Instagram: annika.peters & ingo_und_annika

In den vergangenen Monaten war es um „Schwiegertochter gesucht“-Kandidaten Ingo und seine Partnerin ruhig geworden. Nun meldet sich Annika zu Wort.

Es war eine Liebesgeschichte mit unverhofft gutem Ende: In der Reality-Show „Schwiegertochter gesucht“ begab sich Kandidat Ingo (32) 2013 auf die Suche nach einer Freundin. In der Sendung selbst fand er die große Liebe nicht, aber lernte letztlich durch seine Teilnahme an dem Format seine jetzige Partnerin Annika Peters (32) kennen.

Auf den jeweiligen Instagram-Kanälen von Ingo und Annika konnten die Fans ein wenig am Alltag der beiden teilhaben. Doch zuletzt war es zumindest um Annika recht ruhig geworden. Es wurde spekuliert, ob das Paar vielleicht getrennte Wege geht. Doch nun hat sich Annika auf ihrem Instagram-Profil an ihre Follower gewandt und den Grund für die lange Stille genannt.

„Stark ist, wer bei Schwäche handelt“

In ihrem Post erzählt sie, dass sie sich lange überlegt hat, ihre Abwesenheit zu erklären. Schließlich habe sie sich doch dazu durchringen können, schreibt die 32-Jährige. Sie erzählte, dass sie unter einer wiederkehrenden Depression leidet und sich deshalb in psychotherapeutische Behandlung begeben müssen.

Es sei ihr so schlecht gegangen, dass sie „eine sofortige Einweisung in die Psychiatrie“ bekommen habe. Ihr Partner Ingo habe sie auf diesem schweren Weg begleitet. Nun sei sie froh über die Hilfe, die sie bekommen hat. Annika meint: „Depressionen dürfen nicht totgeschwiegen werden, und es muss in der Öffentlichkeit mehr darüber berichtet werden.“

Bei ihren Fans findet das mutige Statement großen Anklang. Viele Follower loben Annika für ihren Mut, das Thema öffentlich anzusprechen. Nicht wenige hatten selbst schon mit psychischer Krankheit zu kämpfen und fühlen sich durch den Post der jungen Frau angesprochen. Ein Fan schreibt: „Stark ist, wer bei Schwäche handelt. Hut ab. Bin selbst psychisch erkrankt,“