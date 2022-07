Keine TV-Hochzeit wie Stefan Mross: Karsten Walter und Marina Marx wollen ganz privat heiraten

Verlobte Schlagerstars Karsten Walter und Marina Marx © KH via www.imago-images.de

Sie wollen keine TV-Hochzeit wie Stefan Mross: Karsten Walter und Marina Marx möchten sich ganz privat das Ja-Wort geben. Das Paar sprach über seine Pläne für ihren besonderen Tag.

Berlin / Ulm – Sie enthüllen ihre Hochzeitspläne: Karsten Walter (29) und Marina Marx (31) hatten ihre Liebe Ende Februar 2021 in Florian Silbereisens (40) „Schlagerchampions“-Show offiziell gemacht und sind seit 2021 verlobt. In einem exklusiven Interview mit „spot on news“ gab der ehemalige Feuerherz-Musiker jetzt einige Details darüber bekannt, wie seine Liebste und er sich ihre Hochzeit vorstellen.



Eine Hochzeitszeremonie im TV wie bei dem Schlager-Traumpaar Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (29) würde für die „Lass die anderen reden“-Hitmacher dabei jedoch nicht in Frage kommen. Der Sänger verriet: „Marina und ich möchten diesen Moment ganz privat mit Familie und Freunden teilen.“ Vor dem 30. Geburtstag des Musikers soll die Hochzeit der Turteltauben jedoch noch nicht geplant sein. In einem Gespräch in dem Podcast „Aber bitte mit Schlager“ hatte der Star zuvor erzählt, dass er bis zu seinem 30. Geburtstag verheiratet und Vater sein möchte. Über diese Pläne fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu, dass er aktuell noch etwas Zeit habe: „Ich habe ja noch ein Jahr Zeit.“

Karsten Walter und Marina Marx planen private Hochzeit

Bevor das glückliche Paar den Bund fürs Leben eingeht, wollen sie aber zunächst einmal zusammenziehen. Derzeit führen die Künstler eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Ulm, wobei die Wahlheimat der Schönheit und ihres Partners in der Zukunft womöglich Hamburg sein wird. Der Sänger erzählte, dass mittlerweile nämlich auch ein Teil seiner Familie in der Stadt leben würde. Über ihre zukünftige Wahlheimat enthüllte Walter: „Wahrscheinlich wird es Hamburg.”