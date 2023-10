Keine Zeit für einen Auftritt? Thomas Anders performt mit Video-Version von Florian Silbereisen

Von: Diane Kofer

Thomas Anders und Florian Silbereisen haben gemeinsame Musikprojekte. Auf der Bühne greift Thomas Anders aber auf eine Video-Version des Schlagerstars zurück und performt mit einem virtuellen Florian.

Koblenz – Für die glücklichen Gewinner eines SWR4-Tickets ging es am Donnerstagabend (5. Oktober 2023) nach Koblenz, wo Thomas Anders (60) bei einem exklusiven Konzert rund zwei Stunden lang seine größten Hits performte. Auch die gemeinsamen Duette mit Florian Silbereisen (42) durften nicht fehlen. Persönlich performte der Entertainer aber nicht mit Thomas Anders.

Bei Live-Konzert: Thomas Anders performt Duett mit virtuellem Florian Silbereisen

Thomas Anders und Florian Silbereisen haben mehr als ein gemeinsames Musikprojekt. Mit ihrem Hit „Alles wird gut“ buhlen die Schlagerstars sogar um einen Rekord. Kein Wunder, dass der frühere Modern-Talking-Star die erfolgreichen Songs auch bei seinen Konzerten performen will. Am Donnerstagabend stand er in seiner Heimatstadt Koblenz auf der Bühne – und gab dabei auch die Duette mit seinem Kollegen zum Besten. Doch für einen persönlichen Auftritt hatte Florian Silbereisen offenbar keine Zeit.

Auf Facebook teilte Thomas Anders höchstpersönlich ein Video aus dem Koblenzer Kuppelsaal, in dem er „Sie sagte doch sie liebt mich“ singt. Florian Silbereisens Part übernahm der 60-Jährige dabei nicht einfach selbst. Er hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um trotz Abwesenheit des Moderators Duett-Stimmung zu kreieren. Neben Thomas Anders steht ein virtueller Florian Silbereisen auf der Bühne. Per Videoanimation performt der Schlagerstar seinen Teil des Hits. „Flori ist natürlich auch mit ‚an Bord‘“, scherzt Thomas Anders.

Nicht nur gemeinsame Songs Florian Silbereisen und Thomas Anders haben nicht nur ein paar gemeinsame Songs – die beiden haben schon an zwei Alben gearbeitet. Nach dem Erfolg von „Das Album“ 2020 kündigte das Duo wenig später an, die nächste Platte herauszubringen: „Nochmal“.

Keine Zeit für gemeinsamen Auftritt? Fans sind von der Performance trotzdem begeistert

Auch wenn es keinen Überraschungsauftritt von Florian Silbereisen gab, freuen sich viele Fans über die musikalische Kooperation der beiden. „Was für eine großartige Performance von dir und Florian“, schreibt ein User und findet es wohl gar nicht schlimm, dass der Ex von Helene Fischer (39) nicht persönlich anwesend war. Ein anderer ist total aus dem Häuschen und schwärmt von dem virtuellen Duett. „Dein Duett mit Florian ist spektakulär. Jede gemeinsame Performance ist eine echte Reise für Augen, Ohren und die Seele.“

Wie swr.de berichtet, erfreute Thomas Anders aber nicht nur mit den Silbereisen-Duetten – er wagte auch einen Rückblick auf alte Zeiten und performte den ein oder anderen Hit aus Modern-Talking-Zeiten. Zudem nahm sich der Sänger Zeit für seine Fans und machte einige Selfies. Florian Silbereisen könnte in Zukunft dann auch etwas mehr Zeit für gemeinsame Auftritte haben: Er muss um seine Programmpunkte im MDR fürchten. Verwendete Quellen: Facebook/ Thomas Anders