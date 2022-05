„Keinen Bock auf Männerbesuch“: Danni Büchner verlost Besuch in ihrem Zuhause für weibliche Fans

Von: Claire Weiss

Danni Büchner möchte zwei Fans zu sich nach Hause einladen © Instagram/Danni Büchner

Auf Instagram startet Danni Büchner mit ihren Fans ein Gewinnspiel, zwei Damen dürfen zu ihr nach Mallorca kommen. Warum nur Damen? Auf Herren hat die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin so gar keine Lust!

315.000 Follower hat Danni Büchner (44, alle News auf der Themenseite) auf Instagram. Eine ganze Menge Leute, die sich sicherlich über den Gewinn freuen würden. Denn zwei Glückspilze dürfen ihr Idol nicht nur in Mallorca treffen, sondern sogar mit zu ihr nach Hause gehen!

Danni Büchner verlost einen gemeinsamen Tag bei ihr Zuhause

„Heute lose ich die zwei Gewinner aus, ich bin sehr gespannt“, beginnt Danni Büchner (Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie und Tochter Joelina Karabas) am 26. Mai ihre Instagram-Story. „Ihr werdet natürlich einen Tag mit mir verbringen, in meinem Leben hier in meinem Zuhause“, erklärt die Fünffachmama. Ganz wichtig ist ihr dabei, zu erwähnen, dass die Gewinnerinnen später auch im TV zu sehen sein werden.

„Euch sollte bewusst sein, ihr werdet auch - wenn es für euch okay ist - mitgedreht bei ‚Goodbye Deutschland‘, damit ihr einfach mal seht, wie es ist“, meint Danni Büchner. Klingt nach einem aufregenden Tag! Vorher will die Wahlmallorquinerin noch ihren Schrank aufräumen, denn: „Selbst da dürft ihr rumstöbern!“

„Keinen Bock auf Männerbesuch“: Nur weibliche Fans dürfen teilnehmen

Zwei „Damen“ will sie für diesen Gewinn auswählen. Doch da horcht einer ihrer Fans sofort auf und schickt der 44-Jährigen eine private Nachricht: „Wieso nur Damen?“ Danni Büchner teilt die Nachricht in ihrer Instagram-Story und antwortet kurz und knapp: „Weil ich keinen Bock auf Männerbesuch habe“.

Erst kürzlich hatte Danni Büchner noch einen Grund zur Freude: Sie gewann einen Rechtsstreit. Ein Mann, der sie im Internet böse beleidigt hatte, muss Danni Büchner 1500 Euro zahlen.