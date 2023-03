„Keinerlei böses Blut“: Dschungelcamp-Star Jolina Mennen von Ehemann getrennt

Jolina Mennen (30) und ihr Ehemann Florian haben ihre Trennung bekannt gegeben. Droht nun ein großer Rosenkrieg?

Manchmal soll es einfach nicht mehr sein: In Zeiten steigender Scheidungsraten werden auch unsere Stars und Sternchen vom Liebes-Aus nicht verschont. Dschungelcamp-Star Jolina Mennen verkündete nun auf Instagram, dass sie und Ehemann Florian sich getrennt haben – und das nach fast zehn Jahren Ehe! Die Mitteilung an ihre Fans befand sich dabei fast unscheinbar als Kommentar unter einem alten Hochzeitsfoto, das Jolina auf Instagram gepostet hatte: „Ich bin dankbar für all die schönen Momente, die ich mit Dir an meiner Seite erleben durfte“, heißt es dort. „Auch wenn wir es uns anders gewünscht haben, haben Florian und ich uns getrennt.“

Der Text ist dabei aber noch viel länger und wirkt fast wie ein Abschiedsbrief an Florian. Zudem stellt Jolina klar, dass die beiden im Guten auseinander gehen würden: „Ich weiß nicht, wie man sowas hier öffentlich ‚richtig‘ macht“, schreibt sie weiter. „Aber was ich euch sagen kann ist, dass es Florian und mir gut geht. Es gibt keinerlei böses Blut, im Gegenteil.. nichts und niemand wird jemals zwischen uns kommen, denn auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir in Freundschaft eine Einheit.“

„Dankbar für all die schönen Momente“ – Rosenkrieg bleibt wohl aus

Es scheint also, als würde der große Rosenkrieg zwischen Florian und Jolina ausbleiben. Viele Fans dürfte das plötzliche Ehe-Aus dennoch überraschen. Noch vor wenigen Wochen hatte Jolina ihren Florian zu Tränen gerührt, als sie ihm aus dem australischen Dschungel ihre Liebe erklärte hatte. Alles nur Show? Florian jedenfalls war damals noch Feuer und Flamme für seine Ehefrau. „Ich habe die beste Frau der Welt natürlich“, sagte Florian damals zu RTL. „Das ist mein Mensch. Sie ist nicht nur meine Frau, sie ist mein Leben.“

Schwer zu glauben, dass sich in so kurzer Zeit so viel geändert hat! Vielleicht war es aber auch der letzte Versuch, einander wieder näher zu kommen, obwohl die Liebe bereits erloschen war. Denn klar wird auch: Die beiden schätzen einander noch immer. „Am meisten bin ich dankbar dafür, dass wir in einander unseren jeweils größten Cheerleader gefunden haben.“ Vielleicht schaffen es die beiden ja tatsächlich trotz der Scheidung miteinander befreundet zu bleiben. Mit Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, Verständnis für den anderen und dem Willen, eine gemeinsame Lösung zu finden, haben Jolina und ihr Florian jedenfalls den ersten Grundstein für eine erwachsene Trennung ohne Hass und Häme gelegt.