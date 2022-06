Jenny Elvers hatte nach Alkohol-Entzug noch 3000 Weinflaschen bei sich Zuhause

Von: Sarah Wolzen

Jenny Elvers erzählt Julian F.M. Stoeckel von der schweren Zeit in ihrem Leben © Sat.1 & IMAGO / Agentur Baganz

Jenny Elvers spricht im „Club der guten Laune“ offen über ihre Alkoholsucht. Besonders in die Zeit nach dem Entzug habe ihr schwer zu schaffen gemacht. Denn in ihrem Keller haben noch mehrere Tausend Flaschen Wein gelegen.

Berlin - Jenny Elvers (50) ist raus. In Folge 5 fliegt die 50-Jährige aus dem „Club der guten Laune.“ In Erinnerung wird vor allem ihr ehrliches Alkohol-Geständnis bleiben.

Jenny Elvers litt jahrelang an Alkoholsucht

Dieser Auftritt wird wohl für immer im kollektiven Gedächtnis der Fernsehzuschauer bleiben. 2012 trat Jenny Elvers offensichtlich stark alkoholisiert in der NDR-Talkshow „Das!“ mit Bettina Tietjen auf. Ein Wendepunkt in Jenny Elvers Leben, denn nach dem Skandal begab sich die Mutter eines Sohnes in den Entzug.

Der Auftritt von Jenny Elvers-Elbertzhagen, wie sie damals noch hieß, verstörte die NDR-Zuschauer. © NDR

Gegenüber Julian F.M. Stoeckel offenbart sie nun, wie hart auch die Zeit nach der Entgiftung für sie gewesen sei - denn damals zerbrach auch die Ehe mit ihrem Mann Goetz Elbertzhagen. „Ich war frisch aus dem Entzug und allein mit 3.000 Flaschen Wein unten im Weinkeller im Haus“, so die Schauspielerin. Doch anstatt der Versuchung nachzugehen, blieb Jenny stark und rief ihre Mutter zur Hilfe: „Das Zeug muss hier raus!“, habe sie gesagt.

Jenny Elvers ging es nach Entzug sehr schlecht

Ihr sei es nach dem Alkoholentzug sehr schlecht gegangen, verrät Jenny Elvers weiter: „Ich dachte, du kommst frisch aus dem Entzug, du hast Liebeskummer, deine Ehe ist am Ende, mein Mann geht irgendwie auf Weltreise.“ Erst nach einem Jahr habe sie sich wieder besser gefühlt. Seitdem ist die 50-Jährige jedoch trocken, auch wenn der Alkohol sie immer beschäftigen wird: „Es ist ein Teil von mir, und es wird immer ein Teil von mir bleiben.“

Zuletzt hatte sie mit ihrem Liebesleben für Aufsehen gesorgt. Wobei viele Fans schon ziemlich genervt vom Liebeswirrwarr zwischen Jenny Elvers und Marc Terenzi waren.