Kellnerin Mariella von „First Dates“ zeigt zum ersten Mal ihre Zwillinge

Teilen

Kopie von Montage Dreigeteilt ZRU.jpg © Instagram/mariella_dauria

Die Fernseh-Kellnerin Mariella D‘Auria ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram verkündetet sie die schöne Neuigkeit von der Geburt.

In der Dating-Show „First Dates“ ist die Kellnerin Mariella D‘Auria zum Publikumsliebling geworden. So erfuhren die Fans der sympathischen Kellnerin auch in der Show von ihrer Schwangerschaft. Nun sind ihre Zwillingsmädchen endlich auf der Welt und die Deutsch-Italienerin schwebt im siebten Himmel. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto mit den winzigen Händchen ihrer Töchter und schreibt glücklich: „Am 20.10.2022 habt ihr mein Herz im Sturm erobert. Meine Liebe zu euch ist nicht in Worte zu fassen:“

Dabei verliefen Schwangerschaft und Geburt scheinbar nicht ganz so reibungslos, denn Mariella fügte hinzu: „Auch wenn alles anders lief, als erhofft, ihr seid jetzt schon so starke Kämpferinnen und ich werde eure Hände immer halten!“ Und auch der Kommentar des Kollegen klingt erleichtert. So schreibt „First Dates“-Barkeeper Nic Shanker: „Wow!!!! Endlich geschafft! Herzlichen Glückwunsch“. Wie die Kleinen heißen, bleibt erst einmal geheim, denn es wurden bisher nur die Anfangsbuchstaben der Namen verraten: Bei beiden Kindern ist es das G.

Mariella und ihre Familie brauchen jetzt Ruhe

Wie sich das gehört, gratuliert auch der Arbeitgeber. „Alles Glück der Welt für euch“ wird vom „First Dates“-Instagram-Profil als Kommentar gepostet. Die kleine Familie von Mariella ist mit Hund Naila nun zu fünft. Alle zusammen brauchen sie „immer noch viel Zeit als Familie“. Deshalb bittet Mariella auch um Verständnis dafür, dass sie im Moment noch nicht auf Fragen oder Nachrichten antworten kann.

Auch in ihrer Instagram-Story hatte Mariella D‘Auria ihre Babys in einem kurzen Video gezeigt. Im Partner-Look scheinen die beiden unter einer kuscheligen Decken zu schlummern. Die gemütliche Szene kommentierte die Neu-Mama mit dem Schriftzug „Unendliche Liebe“ und drei Herz-Emojis.