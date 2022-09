„Geister der Vergangenheit“: Patricia Kelly empfand Doku-Dreh als „Therapiereise“

Die TV-Doku „Die Reise geht weiter“ führte die Kelly Family auf eine Reise in die Vergangenheit. Es waren nicht nur schöne Dinge, die da wieder hochkamen.

Köln - Eine Familie der ganz besonderen Art: Die Kelly Family. In den 90er Jahren wurde die langhaarige Großfamilie zur Kult-Truppe und eroberte jahrzehntelang die deutschen Charts. Es hagelte Auftritte auf den großen Bühnen der Welt und Auszeichnungen für eine außergewöhnliche musikalische Leistung. Die Erfolge der Kelly Family sollen nun mit einer Doku-Serie „Die Reise geht weiter“ (RTLZWEI) noch einmal gebührend zelebriert werden. Für die Geschwister eine Reise in die Vergangenheit voller Emotionen.

„Da kamen nicht nur die schönen Dinge raus – sondern auch die Geister der Vergangenheit“, beschreibt Patricia Kelly die Achterbahnfahrt der Gefühle gegenüber Express.de. Die Dreharbeiten dauerten 10 Monate an und in dieser Zeit klapperten die Geschwister einige emotionale Orte ab. Zuerst reist der Kelly Family-Doppeldeckerbus nach Rom, um an die ersten musikalischen Anfänge zu erinnern. Dort studierte Vater Dan Kelly (†2002) seinerzeit und schließlich trat die Familie dort auf der Straße auf, um Geld einzutreiben.

John Kelly: „Die anderen hätten auch die Chance gehabt, dabei zu sein“

Außerdem reisten die Kellys zum ersten Mal seit 40 Jahren zu dem Haus in Spanien, wo ihre verstorbene Mutter (†1982) gelebt hatte. Emotionale Momente, die erst einmal wieder aufgearbeitet werden müssen. „Es war eine Therapiereise. Es war schon sehr emotional“, beschreibt Patricia die Dreharbeiten weiter. Eine Reise in die Vergangenheit, die für John schon lange überfällig war. „Ich wollte immer die ganze Familie mit zurück zu den Wurzeln nehmen“, offenbart der 55-Jährige.

Leider musste die Truppe aber auf einige Familienmitglieder verzichten – dabei haben sie versucht, alle mit auf die Reise zu nehmen. So hätten alle die Chance gehabt, dabei zu sein, erklärt John im Gespräch. Joey habe alle angerufen und versucht, die gesamte Familie zusammenzutrommeln, jedoch nur teilweise erfolgreich.

Vor allem die beiden erfolgreichen Geschwister Patrick (44) und Maite Kelly (42) fehlten in der Runde. Paddy habe direkt abgesagt und Maite war durch zahlreiche Auftritte verhindert. Sie wird aber zumindest kurz zu sehen sein, erklärt Joey. Angelo Kelly (40) ist am Anfang zu sehen, stieg dann allerdings aus „persönlichen Gründen“ aus. Dafür ist aber Caroline Kelly (60) extra aus den USA angereist.