Nach Todesfall bei Kelly-Family-Konzert: Jimmy rührt Publikum zu Tränen

Die Kelly Family betrat erstmals nach einem tragischen Vorfall wieder die Bühne. Jimmy nutzte den Moment für einen besonderen Song. (Fotomontage) © dpa/Daniel Karmann & dpa/Malte Krudewig

Die „Kelly Family“ betrat erstmals nach einem tragischen Vorfall wieder die Bühne. Jimmy nutzte den Moment für einen besonderen Song.

Düsseldorf – Jedes Jahr um die Vorweihnachtszeit herum begibt sich die „Kelly Family“ auf große Tournee durch ganz Deutschland. Mit ihren Hits wie „An Angel“ und „First Time“ begeistern die Musiker Jung und Alt gleichermaßen und beweisen jedes Mal aufs Neue, dass sie einfach schon längst Kult sind. Zuletzt überschattete jedoch ein tragischer Vorfall die diesjährige Weihnachtstour der „Kellys“. Bei ihrem Auftritt in Halle am 2. Dezember musste die Musik bereits nach wenigen Minuten unterbrochen werden, da ein Zuschauer plötzlich zusammen gebrochen war. Die Person verstarb letztendlich noch bevor sie ins Krankenhaus eingeliefert werden konnte im Saal.

In Düsseldorf betrat die „Kelly Family“ am vergangenen Samstag (10. Dezember) erstmals nach dem schrecklichen Erlebnis wieder die Bühne. Und offenbar hat der Tod ihres Fans auch bei den Sängerinnen und Sängern etwas ausgelöst. Während die Stimmung im Düsseldorfer PSD Bank Dome auf dem Höhepunkt ist, entschloss sich Jimmy nämlich dazu, die Gunst der Stunde zu nutzen und an einen anderen im letzten Jahr verstorbenen Menschen zu erinnern: seine geliebte Schwester Barby.

Jimmy Kelly schrieb in Erinnerung an seine Schwester Barby ein Lied um

„Kathy hat gerade ein Lied gesungen, das von einer anderen Schwester geschrieben worden ist“, erzählte Jimmy Kelly in Düsseldorf, bevor er eine neue Version seines Mega-Hits „Hold My Hand“ anstimmte, „es ist eine jüngere Schwester von uns, die leider letztes Jahr gestorben ist namens Barby. Sie wäre fast 46 Jahre alt geworden. Das nächste Lied ist für Barby. Ich habe es vor einigen Jahren geschrieben, aber erst jetzt zu Ende gebracht.“

Mit dem emotionalen Song will Jimmy nicht nur seiner geliebten Schwester Barby gedenken, sondern all denjenigen aus dem Herzen sprechen, die an Weihnachten selbst an verstorbene Menschen denken müssen. „Ich denke, wir haben alle jemanden, den wir verloren haben und Weihnachten ist nicht für jeden schön. Manchmal ist es sehr einsam“, erzählt der Musiker weiter. Das Publikum zeigt sich von seiner Ansprache berührt und nicht wenige brechen in Tränen aus. Wie immer hat die Kelly Family also bewiesen, dass sie vor großen Gefühlen nicht zurückschrecken.