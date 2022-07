Kelly Family kehrt mit einem neuen Song zurück

Kelly Family Fans dürfen sich jetzt ganz besonders freuen. Die Kultband kehrt nämlich mit einem neuen Song in unsere Wohnzimmer zurück. Was da wohl noch folgen soll?

Leipzig - Sie ist wohl die bekannteste Musikerfamilie Deutschlands: Die Kelly Family! Jetzt müssen deren Fans ganz genau aufpassen. Die Kelly Family kündigt nämlich jetzt ihr Comeback an. Bei Florian Silbereisen in der Show Schlagercomeback.2022, welche am 23. Juli stattfinden soll, steht die Kultfamilie zusammen auf der Bühne. Mit im Gepäck haben sie auch eine neue Single.

Der Song soll am 22. Juli veröffentlicht werden. Er heißt „Peace on Earth“ und soll eine ganz wichtige Botschaft verbreiten. Jimmy Kelly (51) verrät in einer Pressemitteilung: „Mit ‚Peace on Earth‘ möchten wir nun die universelle Botschaft des Friedens verbreiten. Wobei es nicht nur um den globalen Frieden geht – ein friedliches Miteinander fängt schon im kleinsten Mikrokosmos an: In der Partnerschaft und in der Familie.“ Jedoch können die Fans sich noch weiter freuen, denn mit nur einem Song gibt sich die Kelly Family nicht zufrieden.

Auf ihren neuen Song „Peace on Earth“ soll gleich ein ganzes Album folgen. Im Oktober 2022 soll ein Weihnachtsalbum von der Kultband auf den Markt kommen. Live und in Farbe werden die Fans die Kelly Family auch zu Gesicht bekommen. Im November gehen sie mit dem neuen Album, natürlich auch inklusiver neuer Single, auf Tour.