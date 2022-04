Mit Holzschuhen und in Tracht: Patricia Kelly dreht für RTL2-Doku in den Niederlanden

Von: Linda Rosenberger

Patricia Kelly macht in der traditionellen Tracht der Niederlande eine gute Figur (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Patricia Kelly

Bald sieht man die Kelly Family in einer eigenen RTL2-Doku. Patricia Kelly verschlug es deshalb nun in die Niederlande. Von dort grüßt sie im speziellen Look.

Volendam - Na da sieh an: Patricia Kelly präsentiert sich auf Instagram gerade in einem ganz besonderen Outfit. Für RTL2-Dreharbeiten ist die Musikerin eigens in eine niederländische Tracht samt dazugehöriger Holzschuhe geschlüpft. So gut sie ihren Fans mit diesem speziellen Look aber auch gefällt, gibt es da dennoch einen heiklen Punkt.

Patricia Kelly schlüpft für RTL-2-Doku ins niederländische Trachtenoutfit

Auf eine „einmalige Erinnerungsreise“ möchte RTL2 die Kelly Family demnächst schicken, wenn sie die Familienband im Rahmen einer eigenen, exklusiven Doku-Soap an die wichtigsten Stationen ihrer Karriere begleiten will. Unter anderem in in Dublin haben die Kellys deshalb bereits gedreht, bevor sich Patricia nun aus den Niederlanden zu Wort meldet.

„Patricia ist back to the roots“, präsentiert sich die Sängerin auf Instagram gerade in Holzschuhen und Tracht. Mit den typisch niederländischen Tretern, in die sie für ihre RTL2-Doku geschlüpft ist, hat die Musikerin aber erstmal noch zu kämpfen: „Ich kann in diesen Schuhen nicht laufen“, muss Patricia Kelly lachen, wie holprig - um nicht zu sagen holzig - sie mit den Clogs vorwärtskommt.

Patricia Kellys Fans sind begeistert vom neuen Niederlanden-Outfit ihres Idols

Ihre Fans allerdings stören sich daran keineswegs. „Du kannst einfach alles tragen“ oder „ein sehr originelles und interessantes Outfit“, loben die User Patricias Aufmachung auf Instagram. Einen Warnruf können sie sich aber nicht verkneifen: „Pass auf deine Knöchel auf in diesen ungünstigen Schuhen“, mahnt eine Userin die Sängerin zur Vorsicht.

Doch so gut wie der „Kelly Family“-Star am Rande der Dreharbeiten in den Niederlanden auch aufgelegt zu sein scheint, gab es für die Musikerin zuletzt auch traurige Zeiten zu überstehen. So machte Patricia Kelly beispielsweise nur einen Tag vor ihrem Trachten-Post mit einer bewegenden Erinnerung an ihre verstorbene Schwester Barby von sich reden. Verwendete Quellen: instagram.com/patriciakelly.offical, www.rtl2.de