Darum nahm sich Schlagerstar Kerstin Ott Auszeit in Portugal

In Schlagerstar Kerstin Ott steckt eine echte Abenteurerin: Während ihrer musikalischen Auszeit legte sie zu Fuß in Portugal eine Strecke von über 150 Kilometern zurück.

In letzter Zeit war es eher ruhig um Kerstin Ott (41). Das lag daran, dass sich die Schlagersängerin eine längere Auszeit gegönnt hat. Ihre musikalische Pause nutzte sie, um eine ausgedehnte Wanderung à la Hape Kerkeling (58) zu unternehmen. Im Gegensatz zu dem Comedian trieb es Kerstin allerdings nicht auf den Jakobsweg, sondern nach Portugal. Dort wanderte sie in acht Tagen eine Strecke von stolzen 155 Kilometern.

„Diese kleinen Wettkämpfe mit mir selbst oder meiner Frau zusammen, hatte ich schon immer irgendwie“, verrät die Musikerin im Interview mit derrasendereporter.com. „Ich wollte gerne mal so ein paar Tage zum runterkommen haben, ohne mit jemanden zu sprechen oder mir irgendwelche andere Gedanken zu machen. Da hat sich Wandern angeboten.“

In echter Abenteuermanier war die „Einfach nein“-Interpretin nur mit einem Rucksack bepackt unterwegs und genoss die stille Schönheit der Natur. Ihr Reiseland hatte Kerstin ganz bewusst ausgewählt. „Portugal ist touristisch auch nicht so sehr überlaufen und du kannst da direkt an der Küste entlanglaufen“, erklärt sie. „Es ist nicht so wie auf dem Jakobsweg, wo du gefühlt 60.000 Wanderern begegnest. Die Reise mit sich selbst mal anzugehen, das kann ich echt empfehlen.“

Kerstin Ott: Im Herbst startet ihre Arena-Tour

Obwohl die Chartstürmerin alleine unterwegs war, war sie nicht einsam. Schließlich hatte sie ihren Freund Wilson mit – einen bemalten Stein. Mit den Worten „Hab jetzt einen Gesprächspartner für meine Tour“ hatte Kerstin damals ein Foto ihres Gefährten auf Instagram geteilt und sich viele Lacher von den Fans gesichert. Auch bei der nächsten Reise soll Wilson mit dabei sein. „Mein Stein liegt sicher, warm und fröhlich in meiner Schublade und freut sich auf die nächste Tour“, kündigt der Schlagerstar an.

Schlagerstar Kerstin Ott nahm sich eine Auszeit und wanderte alleine durch Portugal – und fand dabei sogar einen neuen Gefährten in Form eines Steins © Instagram / kerstinott_official & Instagram / kerstinott_official

Im Herbst geht Kerstin Ott dann auf große Arena-Tour. „Auf jeden Fall ist dieses Mal auch Österreich und die Schweiz dabei, was mich auch sehr freut, dass wir die Fans da auch mal besuchen kommen“, plaudert sie aus. Die Künstlerin freue sich schon „tierisch“ auf die Konzerte: „Wir haben eine super Band am Start. Die Songs bekommen wieder eine neue Idee und werden ein bisschen schwungvoller sein.“ Verwendete Quellen: derrasendereporter.de; Instagram / kerstinott_official