„Gab viele Vorurteile“: Kerstin Ott dankbar, dass Helene Fischer und Co. Schlager modernisiert haben

Von: Jonas Erbas

Schlagerstar Kerstin Ott freut sich: Schlager ist inzwischen richtig modern! (Fotomontage) © Felix Hörhager/dpa & Screenshot/ZDF/Die Helene Fischer Show

Der deutsche Schlager ist in den vergangenen Jahren immer moderner geworden – eine Entwicklung, über die sich Schlagerstar Kerstin Ott sehr freut! Offen spricht die 40-Jährige über „die Vorurteile“, mit denen das Genre zu kämpfen hatte. Auch für Kollegin Helene Fischer hat sie lobende Worte übrig.

Heide - Mit ihrem Ohrwurm „Die immer lacht“ katapultierte sich Kerstin Ott (40) im Januar 2016 praktisch aus dem Nichts auf die vorderen Ränge der Charts und etablierte sich wenig später als leuchtender Stern am Schlagerhimmel. Wie viele ihrer Kollegen, brachte auch die 40-Jährige frischen Wind in die Branche, die sich in den vergangenen Jahren musikalisch immer weiter geöffnet hat. Zu Beginn ihrer Karriere steckte diese Entwicklung allerdings noch in den Kinderschuhen.

Kerstin Ott lobt „coolen und modernen“ Schlager – bei Helene Fischer „gibt es Bass und Beats“

Kerstin Ott hat es geschafft – die „Regenbogenfarben“-Interpretin hat sich binnen kürzester Zeit zu einem waschechten Schlagerstar gemausert. In dem Genre fühlt sich die 40-Jährige gut aufgehoben, hatte hinsichtlich ihres Selbstverständnisses jedoch anfangs „zwischen Singer-Songwriter und Schlagersänger hin und her überlegt“, wie sie bei t-online verriet. „Letztlich war es eine Bauchentscheidung: Ich singe deutsche Texte und ich habe rein gar nichts dagegen, Schlagersängerin zu sein“, so die Musikerin.

„Schaut man sich heute eine Show von Helene Fischer an, gibt es Bass und Beats, man kann darauf tanzen“, lobt Kerstin Ott die Entwicklung, die der deutsche Schlager in den vergangenen Jahren genommen hat © Screenshot/ZDF/Die Helene Fischer Show

„Es gab viele Vorurteile gegen den Schlager. Inzwischen bewegen wir uns aber immer mehr dahin, dass Deutsch singen cool und modern ist“, erläuterte Kerstin Ott den Wandel, welchen die Branche in der jüngeren Vergangenheit vollzogen hat. „Das war zu Beginn meiner Karriere noch nicht ganz der Fall. Aber alles kann sich verändern“, so die 40-Jährige.

Kerstin Ott spricht von Schlager-„Revolution“ – dank Shows mit Helene Fischer und Co.

Besonders musikalisch habe sich der Schlager immer weiter geöffnet, sodass man „nicht immer alles in eine Schublade einsortieren“ müsse, wie Kerstin Ott lobte. Die Schlagersängerin selbst spricht von einer „Revolution“, die auch dank der großen Stars der Szene vollzogen werden konnte.

„Vor zehn Jahren war der Schlager noch sehr volkstümlich. Logisch, dass es bei der Jugend nicht ankam, wenn ihnen jemand stundenlang mit einer Trompete ins Ohr trötete. Aber schaut man sich heute eine Show von Helene Fischer an, gibt es Bass und Beats, man kann darauf tanzen“, freute sich die 40-Jährige über die Entwicklung im Schlager. Weitaus weniger Freude kommt bei Kerstin Ott beim Autofahren auf – am Steuer muss sie sich regelmäßig richtig ärgern. Verwendete Quellen: t-online.de