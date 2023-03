Fans haben sich bereits Sorgen gemacht: Erster Auftritt von Kerstin Ott

Teilen

Vor einigen Monaten hatte Schlagerstar Kerstin Ott eine längere Pause angekündigt. Jetzt ist die Sängerin endlich wieder zurück.

Berlin – Schlagerfans können aufatmen! Nachdem sie einige Monate lang fast nichts von sich hören gelassen hatte, kehrt die beliebte Sängerin Kerstin Ott (41) jetzt endlich wieder ins Rampenlicht zurück. Im November 2022 hatte Ott bekannt gegeben, dass sie sich auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Damals erklärte die Sängerin, dass sie eine kreative Pause benötige und sich außerdem mehr Zeit mit ihrer Ehefrau Karolina (40) und dem gemeinsamen Nachwuchs wünsche. Jetzt trat Kerstin Ott zur Premiere des Musicals „Romeo und Julia“ in Berlin erstmals wieder vor die Kameras.

„Uns geht es super“, verriet die „Die immer lacht“-Interpretin auf dem roten Teppich des Musiktheaterstücks exklusiv gegenüber BUNTE. Begleitet wurde Kerstin Ott bei der „Romeo und Julia“-Aufführung von ihrer Lebenspartnerin. Wie die Online-Ausgabe der Zeitschrift weiter berichtet, scheint die gemeinsame Auszeit dem Ehepaar ziemlich gutgetan zu haben: Den Berichten zufolge „strahlten“ Kerstin und Karolina nämlich „nur so um die Wette“.

Kerstin Ott löste mit ihrer monatelangen Funkstille Sorge bei ihren Fans aus

Im Gespräch mit BILD hatte Kerstin Ott im vergangenen November preisgegeben, dass ihre Familie aufgrund ihrer zahlreichen Karriereverpflichtungen über längere Zeit zu kurz gekommen sei. Deshalb habe sie sich dazu entschlossen, vorerst keine weiteren Engagements anzunehmen. „Ich will die Familie genießen, ein bisschen entspannen und herunterfahren“, sagte die Schlagersängerin damals im Interview mit der Boulevardzeitung.

Bei ihren Fans und Followern in den sozialen Netzwerken hatte Otts Funkstille zuletzt allerdings auch Besorgnis ausgelöst. Einige User vermuteten, dass mehr hinter der angekündigten Auszeit stecke und in den Kommentarspalten zu Kerstins Beiträgen fanden sich immer wieder Fragen zu ihrer Rückkehr. Dass die Schlagergröße jetzt endlich wieder vor den Kameras posierte, dürfte für ihre Anhängerschaft also ein Grund zur Freude sein.