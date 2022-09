Witziger Wetteinsatz: Kerstin Ott fordert Karolina zu „Vier gewinnt“ heraus - Verliererin muss Klo putzen

Beim Campingurlaub vertreiben sich Kerstin Ott und Karolina die Zeit mit Gesellschaftsspielen – um den Druck zu erhöhen, bekommt der Verlierer eine Ekel-Strafe.

Heide – Nachdem Kerstin Ott (40) am Wochenende die „Schlagernacht des Jahres“ in der Barclays Arena in Hamburg gerockt hat, war für die Sängerin erst einmal Urlaub angesagt. Zusammen mit ihrer Frau Karolina Köppen (39) ging es in die wohlverdiente Auszeit mit dem Wohnmobil. Da Kerstin hin und wieder ihre Instagram-Follower auch an ihrem Privatleben teilhaben lässt, schickt sie nun auch liebe Grüße vom Campingplatz.

Als erfahrene Camper haben die beiden natürlich an alles gedacht: Campingstühle, Klapptisch und – was nicht fehlen darf – Gesellschaftsspiele, um sich die ruhigen Stunden auf dem Campingplatz besonders nett zu machen. Ob ein gemeinsamer Spieleabend von Kerstin und ihrer Karolina aber besonders nett abläuft, bleibt an dieser Stelle fraglich, denn sie haben sich einen fiesen Wetteinsatz für den Unterlegegenen überlegt.

Wer bekommt die eklige Straf-Aufgabe? Kerstin Ott löst wenig später in ihrer Instagram-Story auf

Ein Schnappschuss auf dem Instagram-Profil der Musikerin zeigt, dass die beiden sich bei „Vier gewinnt“ beweisen müssen und Kerstin Ott sieht die Chancen auf den Sieg ganz offensichtlich mehr zu ihren Gunsten. Unter den Beitrag gibt sich die „Regenbogenfarben“-Interpretin nämlich siegessicher: „Kurz mal Karolina abziehen. Möge der Bessere gewinnen und der Verlierer die nächsten Tage das Camping-WC wegbringen“.

Fies! Ob sich Kerstins Großspurigkeit ausgezahlt hat und sie vor der miesen Toiletten-Strafe verschont geblieben ist? Die Auflösung folgt wenig später in der Instagram-Story der Sängerin. Der kurze Clip zeigt Kerstin Ott mit Nasenstöpseln und Handschuhen angeekelt die Camping-Toilette hochklappen. Die Abzocke ging also nach hinten los!

Da hat die 40-Jährige wohl zu große Töne gespuckt und sich so selbst zur Toiletten-Beauftragten für den Campingtrip gekürt. Eine undankbare Aufgabe, die jeder Camper sofort nachempfinden kann. Man gut, der Schlagerstar hat mit Nasenstöpseln und Gummihandschuhen vorgesorgt – und vielleicht gewährt Karolina ihrer Frau ja eine Revanche.