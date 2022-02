Kerstin Ott: Intime Einblicke in ihr Zuhause - 15.000 Quadratmeter Grundstück und gemütliche Einrichtung

Teilen

Kerstin Ott: Intime Einblicke in ihr Zuhause - 15.000 Quadratmeter Grundstück und gemütliche Einrichtung © Insta

Kerstin Ott hat sich hoch im Norden ihr Paradies geschaffen. Auf einem riesigen Areal kann sich die Schlagersängerin und ihre Familie frei entfalten. So sieht es bei Kerstin Ott zu Hause aus.

Heide - Vom Kinderheim ins Paradies - Kerstin Ott (39) erlebte lange kein richtiges Zuhause. Doch heute kann die Schlagersängerin auf ein riesiges Areal blicken, das sie bewohnt und auf dem sie sich richtig wohlfühlt.

Ein Besuch bei Kerstin Ott Zuhause - So lebt der Schlagerstar © Britta Pedersen/picture alliance/dpa

Zu Kerstin Otts Oase in Holstein gehört Ehefrau Karolina Köppen, die zwei Töchter Laura (17) und Lilli (12), sowie zahlreiche tierische Mitbewohner. So sieht es bei Kerstin Ott zu Hause aus.

Schlagerstar Kerstin Ott hat sich persönliches Paradies erschaffen

Kerstin Otts Leben begann sehr holprig. Schon mit drei Jahren wurde die Schlagersängerin von ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrem Bruder getrennt, kam danach in verschiedene Kinderheime und Pflegefamilien. Schwierig bei so einem Lebenslauf ein richtiges Zuhause zu finden.

Das änderte sich, als Karolina Köppen in das Leben der „Die immer lacht“-Sängerin trat. Gemeinsam kauften sie 2018 das Anwesen in der Nähe von Heide. „Dass es so schnell ging und so schön ist, ist der Hammer. Hier werde ich mich mit meiner Familie und den Tieren wohlfühlen“, freute sich der Schlagerstar beim Einzug.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Kestin Otts Rückzugsort liegt 15 Minuten mit dem Auto von der Nordsee entfernt, umgeben von Wiesen und Mooren. Das Haus soll 160 Quadratmeter umfassen und umgeben sein von einem 15.000 Quadratmeter Grundstück.

Doch das muss sich der Schlagerstar allerdings mit den übrigen Nachbarn teilen, da die Flächen für alle Anwohner der Siedlung zur Verfügung stehen. Viel Platz, um sich richtig auszutoben.

Schlager: Kerstin Ott packt handwerklich gerne zu

Als gelernte Maler- und Lackiererin packt Kerstin Ott auch gerne selbst an, wenn es um handwerkliche Dinge geht. Ob Teppich verlegen oder ein Hochbeet bauen, für den Schlagerstar kein Problem.

Und wie sieht es in der Wohnung von Kerstin Ott aus? Des Öfteren ermöglichte der Schlagerstar einen Blick auf die Inneneinrichtung, durch selbstgedrehte Videos auf Instagram. Die Clips haben preisgegeben, dass im Wohnzimmer ein grauer Teppich über Holz-Laminat-Boden liegt. Dazu gibt es bläuliche Polstermöbel und einen großen Wohnzimmerschrank, auf dem allerlei Dekoration steht, wie ein Herz aus Holz. An diesem Ort hat Kerstin Ott ihr wahres zu Hause gefunden.